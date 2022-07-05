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Суд заборонив Комуністичну партію України

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Київ, Вівторок 05 липня 2022 16:06
Суд заборонив Комуністичну партію України Фото: заборону Комуністичної партії України підтвердив ще один суд (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив діяльність Комуністичної партії України (КПУ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook суду.

Повідомляється, що суд задовольнив позов Міністерства юстиції і прийняв рішення заборонити діяльність КПУ. Майно, грошові кошти та інші активи партії, а також всіх її структурних організацій будуть передані у власність держави.

Також у суді зазначили, що повний текст рішення у справі про заборону політичної партії з'явиться на сайтах Мін'юсту та Верховної ради.

Нагадаємо, діяльність Комуністичної партії України заборонив ще в грудні 2015 року Окружний адміністративний суд Києва. Заборона була ініційована ще в 2014 році, коли Служба безпеки звинуватила кількох її членів в пособництві терористичним організаціям "ЛДНР".

КПУ намагалася оскаржити заборону, але Вищий адмінсуд відмовив їй у розгляді скарги. У травні 2022 року Шостий апеляційний адміністративний суд завершив розгляд скарги КПУ і відмовив у задоволенні.

Зазначимо, Восьмий апеляційний адміністративний суд раніше заборонив ще низку проросійських політичних партій.

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