Суд заборонив Комуністичну партію України
Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив діяльність Комуністичної партії України (КПУ).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook суду.
Повідомляється, що суд задовольнив позов Міністерства юстиції і прийняв рішення заборонити діяльність КПУ. Майно, грошові кошти та інші активи партії, а також всіх її структурних організацій будуть передані у власність держави.
Також у суді зазначили, що повний текст рішення у справі про заборону політичної партії з'явиться на сайтах Мін'юсту та Верховної ради.
Нагадаємо, діяльність Комуністичної партії України заборонив ще в грудні 2015 року Окружний адміністративний суд Києва. Заборона була ініційована ще в 2014 році, коли Служба безпеки звинуватила кількох її членів в пособництві терористичним організаціям "ЛДНР".
КПУ намагалася оскаржити заборону, але Вищий адмінсуд відмовив їй у розгляді скарги. У травні 2022 року Шостий апеляційний адміністративний суд завершив розгляд скарги КПУ і відмовив у задоволенні.
Зазначимо, Восьмий апеляційний адміністративний суд раніше заборонив ще низку проросійських політичних партій.
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