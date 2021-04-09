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Опублікована постанова про виплати ФОПам за карантин: хто отримає допомогу (список)

Новость на русском → Україна, П'ятниця 09 квітня 2021 20:02
Опублікована постанова про виплати ФОПам за карантин: хто отримає допомогу (список) Фото: опубліковано постанову про виплати ФОПам (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Кабінет міністрів опублікував постанову про виплати ФОПам за "червону" зону карантину. Уряд визначив перелік підприємців, які зможуть отримати допомогу в розмірі 8 тисяч гривень.

Про це йдеться на сайті Кабміну.

Хто може розраховувати на допомогу

Згідно з текстом опублікованого документу, карантинні виплати зможуть отримати ті ж самі підприємці, яким допомога надавалася під час зимового локдауну. Уряд залишив перелік основних видів економічної діяльності, який діяв під час виплат у грудні-січні.

Однак допомогу отримають ФОПи не у всіх зонах карантину. По 8 тисяч гривень зможуть отримати у регіоні, де встановлена "червона" зона карантину.

За виплатою можна звертатися протягом 30 днів із дня запровадження "червоного" рівня. Якщо ж людина працює в регіоні, в якому такі обмеження вже були раніше, то відлік цих 30 календарних днів починається через 10 днів після набрання чинності закону.

Виплати по 8 тисяч гривень: хто зможе отримати гроші

Як отримати допомогу

Заяву на отримання карантинних виплат можна сформувати та подати через веб-портал електронних послуг "Дія", а також з використанням мобільного застосунку "Дія".

У заяві потрібно вказати: прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта; адреса реєстрації місця проживання заявника; номер банківського рахунка заявника для виплати допомоги - за стандартом IBAN.

Заявку можна буде подавати вже наступного тижня.

Нагадаємо, на виплати ФОПам по 8 тисяч гривень з держбюджету планують виділити майже 3 млрд гривень. Таким чином допомогу зможуть отримати понад 360 тисяч українців.

Додамо, минулої зими карантинні виплати отримали майже півмільйона українців. Тоді з держбюджету витратили 3,6 млрд гривень.

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