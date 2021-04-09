Харківську область внесли в "червону" зону карантину
Харківську область внесли в "червону" зону карантину. З неділі, 11 квітня, в регіоні діятимуть максимальні карантинні обмеження.
Відповідне рішення ухвалила державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС).
Таке рішення було прийнято через погіршення епідеміологічної ситуації в регіоні.
"Встановити з 00 години 00 хвилин 11 квітня 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Харківської області, та застосувати на території Харківської області обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для "червоного" рівня епідемічної небезпеки", - йдеться у повідомленні.
Таким чином, з 00:00 11 квітня Харківська область перейде в "червону" зону карантину.
Відзначимо, в "червоній" зоні забороняється робота ТРЦ, кафе, ресторанів, а також масові заходи. Також обмежується відвідування навчальних закладів. Крім того, місцева влада може самостійно обмежувати роботу транспорту.
Нагадаємо, днями в Харківської облдержадміністрації заявили, що область знаходиться на порозі "червоної" зони карантину. При цьому в ОДА зазначили, що ситуація в області продовжить погіршуватися.
Як повідомляло РБК-Україна, у Харкові з 10 квітня посилюють карантин.
Також повідомлялося, що в Харкові не планують закривати метро в разі переходу в "червону" зону.
Нагадаємо, сьогодні в "червону" зону карантину увійшли більш ніж половина всіх регіонів України.