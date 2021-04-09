Зеленський запровадив санкції проти Януковича, Курченка і силовиків-зрадників: список
Фото: Володимир Зеленський (Getty Images)
У п'ятницю, 9 квітня, президент України Володимир Зеленський ввів санкції проти колишніх високопоставлених чиновників і правоохоронців-зрадників. Санкції запровадили, зокрема, проти президента втікача Віктора Януковича і олігарха Сергія Курченка.
Відповідний указ був оприлюднений на сайті Офісу президента.
Згідно з указом, крім колишнього президента в санкційний список потрапили:
- Сергій Абісов - так званий "міністр внутрішніх справ Криму";
- Микола Азаров - колишній прем'єр України;
- Сергій Аксьонов, так званий "голова Криму";
- Олександр Бобков - колишній нардеп України;
- Валерій Грицай - колишній чиновник ГУ МВС України в Криму;
- Костянтин Затулін, депутат Держдуми;
- Петро Зима;
- Андрій Іванцов - колишній заступник міністра внутрішніх справ по Криму;
- Олег Кирилін - колишній заступник міністра внутрішніх справ по Криму;
- Вадим Колесніченко - колишній нардеп;
- Володимир Константинов;
- Сергій Кусюк - колишній командир полку "Беркут";
- Павло Лебедєв - колишній міністр оборони України;
- Леонід Пасічник - ватажок так званої "ЛНР";
- Олександр Поддубов - екс-начальник райвідділу міліції в Криму;
- Наталія Поклонська - колишній так званий "прокурор Криму";
- Віктор Пшонка - колишній генпрокурор України;
- Дмитро Саламатін - колишній міністр оборони України;
- Ігор Соркін - колишній голова Нацбанку України;
- Дмитро Табачник - колишній міністр освіти України;
- Микола Ткаченко - колишній начальник Керченської міліції;
- Микола Федорян - екс-заступник начальника ГУ МВС України в Криму;
- Микола Фіськов - так званий "начальник кримінальної міліції ЛНР";
- Олександр Черпіцький - колишній заступник міністра оборони;
- Ольга Чичилимова - екс-співробітник ГУ МВС України в Криму
Санкції проти них вводять безстроково.
Нагадаємо, на початку березня Україна наклала санкції на екс-міністра внутрішніх справ і екс-главу СБУ. Під санкції потрапив ще ряд військових, зрадили Україну.
Крім того, 19 березня на засіданні РНБО ухвалив новий пакет санкцій проти колишніх високопоставлених чиновників.