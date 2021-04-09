Зеленський запровадив санкції проти Януковича, Курченка і силовиків-зрадників: список

У п'ятницю, 9 квітня, президент України Володимир Зеленський ввів санкції проти колишніх високопоставлених чиновників і правоохоронців-зрадників. Санкції запровадили, зокрема, проти президента втікача Віктора Януковича і олігарха Сергія Курченка.

Відповідний указ був оприлюднений на сайті Офісу президента .

Санкції проти них вводять безстроково.

Згідно з указом, крім колишнього президента в санкційний список потрапили:

Нагадаємо, на початку березня Україна наклала санкції на екс-міністра внутрішніх справ і екс-главу СБУ. Під санкції потрапив ще ряд військових, зрадили Україну.

Крім того, 19 березня на засіданні РНБО ухвалив новий пакет санкцій проти колишніх високопоставлених чиновників.