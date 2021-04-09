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Зеленський запровадив санкції проти Януковича, Курченка і силовиків-зрадників: список

Новость на русском → Київ, П'ятниця 09 квітня 2021 21:22
Зеленський запровадив санкції проти Януковича, Курченка і силовиків-зрадників: список Фото: Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Лера Полищук

У п'ятницю, 9 квітня, президент України Володимир Зеленський ввів санкції проти колишніх високопоставлених чиновників і правоохоронців-зрадників. Санкції запровадили, зокрема, проти президента втікача Віктора Януковича і олігарха Сергія Курченка.

Відповідний указ був оприлюднений на сайті Офісу президента.

Згідно з указом, крім колишнього президента в санкційний список потрапили:

  • Сергій Абісов - так званий "міністр внутрішніх справ Криму";
  • Микола Азаров - колишній прем'єр України;
  • Сергій Аксьонов, так званий "голова Криму";
  • Олександр Бобков - колишній нардеп України;
  • Валерій Грицай - колишній чиновник ГУ МВС України в Криму;
  • Костянтин Затулін, депутат Держдуми;
  • Петро Зима;
  • Андрій Іванцов - колишній заступник міністра внутрішніх справ по Криму;
  • Олег Кирилін - колишній заступник міністра внутрішніх справ по Криму;
  • Вадим Колесніченко - колишній нардеп;
  • Володимир Константинов;
  • Сергій Кусюк - колишній командир полку "Беркут";
  • Павло Лебедєв - колишній міністр оборони України;
  • Леонід Пасічник - ватажок так званої "ЛНР";
  • Олександр Поддубов - екс-начальник райвідділу міліції в Криму;
  • Наталія Поклонська - колишній так званий "прокурор Криму";
  • Віктор Пшонка - колишній генпрокурор України;
  • Дмитро Саламатін - колишній міністр оборони України;
  • Ігор Соркін - колишній голова Нацбанку України;
  • Дмитро Табачник - колишній міністр освіти України;
  • Микола Ткаченко - колишній начальник Керченської міліції;
  • Микола Федорян - екс-заступник начальника ГУ МВС України в Криму;
  • Микола Фіськов - так званий "начальник кримінальної міліції ЛНР";
  • Олександр Черпіцький - колишній заступник міністра оборони;
  • Ольга Чичилимова - екс-співробітник ГУ МВС України в Криму

Санкції проти них вводять безстроково.

Нагадаємо, на початку березня Україна наклала санкції на екс-міністра внутрішніх справ і екс-главу СБУ. Під санкції потрапив ще ряд військових, зрадили Україну.

Крім того, 19 березня на засіданні РНБО ухвалив новий пакет санкцій проти колишніх високопоставлених чиновників.

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