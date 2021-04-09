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Заступник голови ОП: на жаль, нам варто очікувати нового військового загострення

Новость на русском → Україна, П'ятниця 09 квітня 2021 09:34
Заступник голови ОП: на жаль, нам варто очікувати нового військового загострення Фото: в ОП вважають, що варто чекати на нове загострення з боку РФ (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Андрій Василюк

Україні варто очікувати нового військового загострення з боку Росії. Відповідну інформацію мають відповідні органи України.

Про це в інтерв'ю "Лівому берегу" сказав Ігор Жовква, заступник керівника Офісу президента, який відповідає за міжнародний напрям .

"На жаль, варто. І ця інформація, скажімо так, є у відповідних українських структурах", - сказав Жовква у відповідь на питання, чи варто очікувати нового загострення військового протистояння.

Він зазначив, що Офіс президента у своїй роботі послуговується інформацією відповідних українських структур та доводить її до відома українських партнерів.

"Зокрема, з моменту ескалації ситуації біля кордонів України президент Зеленський вже провів телефонні розмови з президентом США Джозефом Байденом, прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. З кожним з цих лідерів президент Зеленський не лише обмінявся даними, а й отримав від них чіткі і вчасні сигнали підтримки", - розповів заступник керівника Офісу президента.

Зазначимо, ситуація на сході України й поблизу українсько-російського кордону в останні тижні значно загострилася. Перемир'я фактично закінчилося, а РФ перекидає свої війська ближче до України. 8 квітня бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу один український військовий загинув.

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