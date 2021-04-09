ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Український суд заарештував яхту Медведчука

Новость на русском → Херсон, П'ятниця 09 квітня 2021 15:45
Український суд заарештував яхту Медведчука Фото: Віктор Медведчук (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олег Черниш

Херсонський міський суд заарештував яхту українського народного депутата Віктора Медведчука. Вона заарештована за порушення порядку в'їзду і виїзду з окупованого Криму.

Про це РБК-Україна повідомили джерела в прокуратурі.

За даними джерел, арешт накладено на яхту "РОМАНС 1". Її екіпаж після окупації півострова в жовтні 2017 року здійснив незаконний захід до закритого порту "Ялта".

У той же час, за даними прокуратури АР Крим та міста Севастополя, на сьогодні в кримінальній справі про порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію накладено арешти на 51 судно-порушник.

Нагадаємо, раніше журналісти-розслідувач Bihus.Info писали, що санкції проти Медведчука не торкнулися його розкішної яхти Royal Romance, вартість якої оцінюється в 200 млн доларів.

Санкції проти Медведчука ввели в лютому 2021 року, на його майно і активи в Україні накладено арешт. Обмеження ввели за постачання нафтопродуктів на окупований Донбас, ще одним рішенням доручено повернути в державну власність так звану "трубу Медведчука" - ділянку нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Віктор Медведчук Крим арешт
NEWS
Стерненка випустили з-під варти під домашній арешт
Стерненка випустили з-під варти під домашній арешт
DAILY
Тариф "Річний". Що буде з цінами на газ для населення в Україні
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Тариф "Річний". Що буде з цінами на газ для населення в Україні