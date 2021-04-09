Український суд заарештував яхту Медведчука

Херсонський міський суд заарештував яхту українського народного депутата Віктора Медведчука . Вона заарештована за порушення порядку в'їзду і виїзду з окупованого Криму.

Про це РБК-Україна повідомили джерела в прокуратурі.

За даними джерел, арешт накладено на яхту "РОМАНС 1". Її екіпаж після окупації півострова в жовтні 2017 року здійснив незаконний захід до закритого порту "Ялта".

У той же час, за даними прокуратури АР Крим та міста Севастополя, на сьогодні в кримінальній справі про порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію накладено арешти на 51 судно-порушник.