Путін зв'язався з Ердоганом за день до візиту Зеленського в Туреччину. Обговорили Донбас і Чорне море

Серед тем, які обговорювали лідери двох країн, були конвенція Монтре про Чорному морі і ситуація на Донбасі.

Також повідомляється, що Путін виклав Ердогану російські підходи до вирішення ситуації на сході України.

Президент РФ заявив, що мінські домовленості 2015 року є "безальтернативною основою" врегулювання ситуації на Донбасі. Також він звинуватив Україну в ухиленні від реалізації Мінських угод і "провокаціях", які нібито спрямовані на загострення обстановки на лінії зіткнення.