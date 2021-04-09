ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Путін зв'язався з Ердоганом за день до візиту Зеленського в Туреччину. Обговорили Донбас і Чорне море

Новость на русском → П'ятниця 09 квітня 2021 17:30
Путін зв'язався з Ердоганом за день до візиту Зеленського в Туреччину. Обговорили Донбас і Чорне море Фото: Володимир Путін і Реджеп Тайіп Ердоган (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Президент Росії Володимир Путін і президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган провели телефонні переговори. Обговорили, зокрема, ситуацію на Донбасі.

Про це повідомляють у прес-службі Кремля.

Серед тем, які обговорювали лідери двох країн, були конвенція Монтре про Чорному морі і ситуація на Донбасі.

Також повідомляється, що Путін виклав Ердогану російські підходи до вирішення ситуації на сході України.

Президент РФ заявив, що мінські домовленості 2015 року є "безальтернативною основою" врегулювання ситуації на Донбасі. Також він звинуватив Україну в ухиленні від реалізації Мінських угод і "провокаціях", які нібито спрямовані на загострення обстановки на лінії зіткнення.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський завтра, 10 квітня, з робочим візитом відвідає Туреччину. В рамках поїздки планується зустріч з президентом країни Реджепом Тайіпом Ердоганом.

Раніше повідомлялося, що канцлер Німеччини Ангела Меркель під час телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним закликала його скоротити військову присутність біля кордонів України. Російський президент заявив їй, що це є внутрішньою справою РФ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Володимир Путін Реджеп Тайіп Ердоган
NEWS
Стерненка випустили з-під варти під домашній арешт
Стерненка випустили з-під варти під домашній арешт
DAILY
Тариф "Річний". Що буде з цінами на газ для населення в Україні
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Тариф "Річний". Що буде з цінами на газ для населення в Україні