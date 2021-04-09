Після смерті принца Філіпа титул герцога Единбурзького перейшов до його старшого сина Чарльзу

Титул герцога Единбурзького, як і інші титули померлого 9 квітня чоловіка королеви Великобританії Єлизавети II принца Філіпа , автоматично перейшли до його старшого сина Чарльзу. Якщо він стане королем, то всі титули будуть об'єднані з короною.

"Ці титули успадковуються, і після смерті його Королівської Високості перейшли до старшого сина, його Королівській Високості принца Уельського. У тому випадку, якщо принц Уельський або інший володар цих титулів стане королем, ці та всі інші титули будуть об'єднані з короною", - йдеться в заяві палати.

Відзначається, що принц Філіп був удостоєний звання і титули Королівської Високості 19 листопада 1947 року. На наступний день він був призначений герцогом Единбурзьким, графом Меріонетом і бароном Гринвічем з Грінвіча в графстві Лондон. Звання принца він був удостоєний 22 лютого 1957 року.

Принц Філіп та Єлизавета II прожили в законному шлюбі 73 роки. У них четверо дітей: спадкоємець престолу принц Чарльз, принц Ендрю, принцеса Анна і принц Едвард.