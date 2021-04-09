Після смерті принца Філіпа титул герцога Единбурзького перейшов до його старшого сина Чарльзу
Титул герцога Единбурзького, як і інші титули померлого 9 квітня чоловіка королеви Великобританії Єлизавети II принца Філіпа, автоматично перейшли до його старшого сина Чарльзу. Якщо він стане королем, то всі титули будуть об'єднані з короною.
Про це повідомила Геральдична палата Великобританії.
"Ці титули успадковуються, і після смерті його Королівської Високості перейшли до старшого сина, його Королівській Високості принца Уельського. У тому випадку, якщо принц Уельський або інший володар цих титулів стане королем, ці та всі інші титули будуть об'єднані з короною", - йдеться в заяві палати.
Відзначається, що принц Філіп був удостоєний звання і титули Королівської Високості 19 листопада 1947 року. На наступний день він був призначений герцогом Единбурзьким, графом Меріонетом і бароном Гринвічем з Грінвіча в графстві Лондон. Звання принца він був удостоєний 22 лютого 1957 року.
Принц Філіп та Єлизавета II прожили в законному шлюбі 73 роки. У них четверо дітей: спадкоємець престолу принц Чарльз, принц Ендрю, принцеса Анна і принц Едвард.
Нагадаємо, чоловік королеви Великобританії Єлизавети II герцог Единбурзький Філіп помер, 9 квітня, у віці 99 років. У Сполученому Королівстві оголосили траур. У країні приспущені державні прапори, протягом восьми днів не братимуть закони, оскільки на цей період королева відходить від державних справ.
Відзначимо, що в середині лютого принц Філіп був госпіталізований в рамках "запобіжні заходи". Однак в березні йому зробили операцію на серці, після чого 16 березня його виписали з лікарні.
Додамо, що президент України Володимир Зеленський висловив співчуття королівської сім'ї Великобританії в зв'язку з кончиною принца Філіпа.