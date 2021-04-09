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Різке потепління, а потім знову мокрий сніг: синоптик налякала примхами погоди

Новость на русском → П'ятниця 09 квітня 2021 13:22
Різке потепління, а потім знову мокрий сніг: синоптик налякала примхами погоди Погода в Україні (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні вирішила побалувати жителів країни теплою та сухою погодою. На вихідних у всі області прийде справжня весна. Однак у другій половині наступного тижня синоптики знову прогнозують похолодання і мокрий сніг.

Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Вона повідомила, що на вихідних погода в Україні буде чудесна – тепло, сухо і сонячно у всіх областях. На Заході прогріється до +20 градусів.

"Щоб вас там не тримало завтра-післязавтра в умовних чотирьох стінах – збирайтеся в ці вихідні вирватися з них. Оскільки саме 10-11 квітня скрізь, у всіх частинах, у всіх куточках України буде світити сонце, буде суха погода, а у середовищі квітневих градусів нарешті прокинеться совість, і вони досягнуть вдень +12 +18 градусів, а в неділю на заході навіть і +20 градусів", - порадувала українців Діденко.

Синоптик зазначила, що ночі поки ще залишаться холодними, від 2 градусів морозу до 4 градусів тепла, тому варто бути акуратніше з нічними провітрюваннями.

У Києві також очікується потепління і ясна суха погода. У суботу прогріється до +12 +14 градусів, а в неділю до +14 +16 градусів.

Однак потепління триватиме кілька днів і вже у другій половині тижня можливе похолодання і сніг в декількох регіонах України.

"Мало яка бочка меду буває без своєї персональної ложки дьогтю. У другій половині наступного тижня у західній частині України, на Півночі та місцями в центральних областях, тих, що західніше, знову очікується похолодання і навіть можливий мокрий сніг. Це каверзний прогноз – попередній, вимагає уточнення", - попередила Діденко.

Різке потепління, а потім знову мокрий сніг: синоптик налякала примхами погодиКарта погоди

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики засмутили прогнозом погоди на другу половину квітня і травневі свята.

А також ми розповідали про те, що середина квітня буде з дощами та грозами.

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