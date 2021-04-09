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Путін різко відповів Меркель на вимогу скоротити кількість військ РФ біля кордонів України

Новость на русском → Москва, П'ятниця 09 квітня 2021 14:21
Путін різко відповів Меркель на вимогу скоротити кількість військ РФ біля кордонів України Фото: Володимир Путін і Ангела Меркель (kremlin ru)
Автор: Анастасія Рокитна

Канцлер Німеччини Ангела Меркель під час телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним закликала його скоротити військову присутність біля кордонів України. Російський президент заявив їй, що це є внутрішньою справою Росії.

Про це розповів прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.

Путін сказав Меркель, що РФ може на свій розсуд переміщати військові підрозділи по власній території, розповів Пєсков.

"Президент дав необхідні роз'яснення. Перше - що ми можемо пересувати наші збройні і будь-які підрозділи по території РФ на наш розсуд", - заявив він.

По-друге, за словами прес-секретаря, Україна потенційно перетворюється в нібито нестабільний регіон.

Нагадаємо, в Міністерстві закордонних справ Російської Федерації заявили, що вступ України до НАТО призведе тільки до масштабної ескалації ситуації на Донбасі.

Зазначимо, у президента РФ Володимира Путіна пояснили стягування військ РФ до кордонів України.

Крім того, в ОП заявили, що Україні варто очікувати нового військового загострення з боку Росії.

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