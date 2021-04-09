У Британії оголосили національний траур за принцем Філіпом

У Великобританії оголошено національний траур у зв'язку з смертю чоловіка Єлизавети II принца Філіпа . Королівська сім'я буде сумувати 30 днів.

Про це повідомляє сайт Metro .

У Британії приспущені прапори. Протягом восьми днів в королівстві не будуть приймати нових законів, бо на цей період королева відходить від державних справ.

Зазначається, що після похорону королева продовжить сумувати наодинці, але повернеться до своїх державних обов'язків. Члени королівської сім'ї, будуть дотримуватися траур впродовж 30 днів.

Під час національного трауру члени парламенту будуть носити на рукавах траурні стрічки, чоловіки в чорних краватках.