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У Британії оголосили національний траур за принцем Філіпом

Новость на русском → Лондон, П'ятниця 09 квітня 2021 16:29
У Британії оголосили національний траур за принцем Філіпом Фото: принц Філіп (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

У Великобританії оголошено національний траур у зв'язку з смертю чоловіка Єлизавети II принца Філіпа. Королівська сім'я буде сумувати 30 днів.

Про це повідомляє сайт Metro.

У Британії приспущені прапори. Протягом восьми днів в королівстві не будуть приймати нових законів, бо на цей період королева відходить від державних справ.

Зазначається, що після похорону королева продовжить сумувати наодинці, але повернеться до своїх державних обов'язків. Члени королівської сім'ї, будуть дотримуватися траур впродовж 30 днів.

Під час національного трауру члени парламенту будуть носити на рукавах траурні стрічки, чоловіки в чорних краватках.

Нагадаємо, чоловік королеви Великобританії Єлизавети II герцог Единбурзький Філіп помер, 9 квітня, у віці 99 років.

Зазначимо, що в середині лютого принц Філіп був госпіталізований в рамках "заходів безпеки". Однак у березні йому зробили операцію на серці, після чого 16 березня її виписали з лікарні.

Додамо, що президент України Володимир Зеленський висловив співчуття королівської сім'ї Великобританії у зв'язку з кончиною принца Філіпа.

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