Помер чоловік королеви Єлизавети II принц Філіп

Чоловік королеви Великобританії Єлизавети II герцог Единбурзький Філіп помер у п'ятницю, 9 квітня. Йому було 99 років.

Принц Філіп помер сьогодні вранці у Віндзорському замку.

"З глибокою скорботою Її Величність Королева оголосила про смерть свого коханого чоловіка, Його Королівської Високості принца Філіпа, герцога Единбурзького. Його Королівська Високість мирно помер сьогодні вранці в Віндзорському замку", - йдеться в повідомленні.

Герцог Единбурзький не дожив до свого 100-річчя два місяці.

Біографія

Принц Філіп народився в 1921 році на грецькому острові Корфу. Його дід, Георг I, був королем Греції. З народження йому було присвоєно титул принца Грецького і Данський. Незабаром сім'ї принца Філіпа довелося покинути Грецію, після чого родина оселилася в Парижі.

Філіп навчався в Королівському військово-морському коледжі в Дартмуті, де отримав звання мічмана, а потім взяв участь у Другій світовій війні.

Зі своєю дружиною принц Філіп познайомився в 1939 році. Тоді йому було 18 років, а принцесі Єлизаветі - 13. Вони одружилися в 1947 році. У шлюбі В них народилося четверо дітей: принц Чарльз, принцеса Анна, принци Ендрю і Едвард.

У 2017 році подружжя відзначили 70-ту річницю з дня весілля. Цей королівський шлюб став найдовшим у світовій історії.

Філіп, бувши чоловіком королеви Єлизавети II, носив титул принца-консорта.