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США направлять два корабля в Чорне море через стягування військ Росії

Новость на русском → П'ятниця 09 квітня 2021 14:53
США направлять два корабля в Чорне море через стягування військ Росії Фото: Пентагон відправить два корабля в Чорне море (wikimedia by Touch Of Light)
Автор: РБК-Україна

Через стягування військ Росії до українського кордону США направлять два військові кораблі в Чорне море. Кораблі пройдуть через Босфор наступного тижня.

Про це пише турецьке видання NTV.

Повідомляється, що Вашингтон вже повідомив Анкарі про проходження двох військових кораблів через Босфор до Чорного моря. Зазначимо, США повинні повідомляти Туреччині про прохід військових кораблів відповідно до конвенції Монтре.

Турецьке видання зазначає, що кораблі зайдуть в Чорне море через наростання напруженості між Росією і Україною.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США розглядають можливість відправки військових кораблів до Чорного моря, щоб продемонструвати свою підтримку. Однак про терміни і кількість судів стало відомо тільки сьогодні.

До цього у президента Росії Володимира Путіна заявили про можливу загрозу самій РФ через ескалацію ситуації на Донбасі. Таким чином, стягування військ пояснюють необхідністю забезпечення своєї безпеки.

"Зростання напруженості, ескалація напруженості на південному сході України обумовлює ті заходи, які Росія вживає для забезпечення своєї безпеки", - сказав представник Кремля.

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