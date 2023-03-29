Ночная атака "Шахедов" по Украине и возвращение россиян на Олимпиаду: новости за 28 марта

Война России против Украины: последние новости

Российские военные ночью, 28 марта, для нанесения авиаударов по территории Украины использовали 15 ударных БПЛА типа "Шахед-136", 14 из них уничтожены силами ПВО.

Все БПЛА типа "Shahed", запущенные российскими оккупантами в направлении Киева в ночь на 28 марта, были уничтожены украинским ПВО в небе возле столицы. При этом обломки сбитых целей упали на нежилое помещение в Святошинском районе, вызвав пожар.

Спасатели ликвидировали последствия атаки российских дронов-камикадзе на Киев, произошедшую ночью 28 марта.

Российские военные 28 марта ночью атаковали Днепр дронами-камикадзе. Один "Шахед" попал в предприятие.

Российские войска этой ночью ударили авиационной бомбой по Белополью Сумской области. В результате атаки один человек пострадал, есть разрушение.

Российские войска в ночь на 28 марта обстреляли Херсон. Кроме того, враг нанес авиационный удар по территории Херсонской области.

Ночью во вторник, 28 марта, российские оккупанты обстреляли Краматорск Донецкой области. Враг атаковал предприятие, детсад и школу.

МОК смягчил ограничения для спортсменов РФ и Белоруссии

Исполком Международного олимпийского комитета не смог вернуть российских и белорусских атлетов на Олимпийские игры, но одобрил ряд рекомендаций для спортивных федераций по выборочному участию тамошних спортсменов в соревнованиях.

Исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал допускать к соревнованиям россиян и белорусов, не поддерживающих войну.

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах озвучил аргументы для возвращения спортсменов из РФ и Белоруссии к выступлениям на турнирах мирового уровня.

Шмигаль анонсировал перерасчет пенсий в апреле

В апреле будет произведен автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров, с учетом увеличенного трудового стажа. Такое повышение коснется около 600 тысяч украинцев.

УЗ запускает дополнительные рейсы к Пасхе и майским праздникам.

"Укрзализныця" планирует дополнительные рейсы к Пасхе и майским праздникам. Вводит курсирование ряда поездов по праздникам из Киева.

Гросси анонсировал визит в Россию после поездки на Запорожскую АЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси планирует посетить Россию. По словам Гросси, он хочет посетить Россию уже в ближайшие дни после того, как встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и совершит визит на временно оккупированную Запорожскую АЭС.

В Киеве из-за непогоды возможны подтопления, дежурят гидрослужбы

В Киеве бурлила непогода из-за чего в столице возможны подтопления. В городе дежурили гидрослужбы. Дорожная служба была готова к смене погоды. Техника для обработки и уборки улиц готова была работать в городе.