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Challenger в Украине. Резников опробовал танки от Британии и показал видео

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Киев, Вторник 28 марта 2023 09:51
Challenger в Украине. Резников опробовал танки от Британии и показал видео Фото: в Минобороны показали на видео танки Challenger 2, прибывшие из Британии (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

В Министерстве обороны показали поступившие от Великобритании танки Challenger 2 в Украину. Глава ведомства уже успел опробовать один из них.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Алексея Резникова в Twitter.

По его словам, скоро британские танки отправят на выполнение боевых задач.

"Было очень приятно прокатиться на первом украинском ОБТ Challenger 2. Такие танки, поставленные Великобританией, недавно поступили в нашу страну. Вскоре эти фантастические машины приступят к выполнению боевых задач. Спасибо, Риши Сунак, Бен Уоллес и британский народ", - написал под видео.

Отметим, что точное количество танков, уже полученных Украиной от Британии, он не назвал. Однако Лондон пообещал Киеву передать 14 таких танков.

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что в Украину уже прибыли британские Challenger 2, а также американские Stryker и Cougar и немецкие Marder.

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