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Ночная атака по Днепру: войска РФ ударили "Шахедом" по предприятию

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Вторник 28 марта 2023 07:47
Ночная атака по Днепру: войска РФ ударили "Шахедом" по предприятию Фото: войска РФ ударили "Шахедом" по предприятию в Днепре (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские военные сегодня ночью, 28 марта, атаковали Днепр дронами-камикадзе. Один "Шахед" попал в предприятие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Два беспилотника военные из воздушного командования "Восток" уничтожили. Еще один - попал по частному предприятию в Днепре. Там произошел сильный пожар. Огонь охватил 4 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении.

Ночная атака по Днепру: войска РФ ударили &quot;Шахедом&quot; по предприятиюСообщается, что спасатели несколько часов наши спасатели тушили пожар. Возгорание уже потушили. К счастью, обошлось без пострадавших.

Ночная атака по Днепру: войска РФ ударили &quot;Шахедом&quot; по предприятию

Напомним, что россияне выпустили по Киеву около десяти дронов-камикадзе. Украинские силы ПВО уничтожили все воздушные цели.

Также сообщалось, что спасатели показали фотографии последствий удара дронов-камикадзе по Киеву. В результате ночного обстрела возник пожар, который пожарные оперативно устранили.

Кроме того, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что пожар, возникший в Святошинском районе во время вражеской атаки дронов, уже локализован. Также градоначальник рассказал, что взрывы звучали этой ночью в Оболонском и Святошинском районах столицы.

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