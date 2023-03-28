ua ru
Ср, 29 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Самый распространенный беспилотник. Стало известно, сколько российских "Орланов" сбили в Украине

Новина українською →
Украина, Вторник 28 марта 2023 23:00
Самый распространенный беспилотник. Стало известно, сколько российских "Орланов" сбили в Украине Фото: спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (armyinform.com.ua)
Автор: Карина Левицкая

Украинские военные за время полномасштабного вторжения России уже уничтожили более 1500 самых распространенных российских БПЛА оперативно-тактического уровня Орлан-10.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

По словам Игната, в целом БПЛА тактического уровня и квадрокоптеры сейчас стали "расходным материалом".

Спикер также оценил потенциал воздушных сил РФ и сказал, что вражеская группировка самолетов, атакующих Украину с нескольких десятков аэродромов, количественно не уменьшилась, но уменьшилась качественно благодаря уничтожению многих современных самолетов. В то же время, он отметил, что на территории страны-агрессора продолжается производство.

"Наши пилоты выжимают невозможное из советской техники, противостоят (оккупантам - ред.), пытаются сбивать ракеты и "шахеды", которые летят при российских террористических атаках. Но лучше бы это делалось из хорошего современного многоцелевого самолета", - добавил Игнат.

Напомним, на днях президент Украины также отметил необходимость современных самолетов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация дрони атака дронов Война России против Украины
NEWS
У Украины есть "очень хорошие шансы" на успешное контрнаступление весной, - глава Пентагона
У Украины есть "очень хорошие шансы" на успешное контрнаступление весной, - глава Пентагона
DAILY
В шаге от фронта. Как города вблизи Бахмута живут под вражеским огнем
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина В шаге от фронта. Как города вблизи Бахмута живут под вражеским огнем