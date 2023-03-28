Шмыгаль анонсировал перерасчет пенсий в апреле: кого это коснется

В апреле будет произведен автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров, с учетом увеличенного трудового стажа. Такое повышение коснется около 600 тысяч украинцев.

"Несмотря на сложную экономическую ситуацию, правительство провело уже вторую индексацию пенсионных выплат во время полномасштабной войны. По состоянию на сегодня все пенсии за март полностью выплачены", - говорится в заявлении.

По словам Шмыгаля, в марте пенсии выросли почти на 20%. Индексация затронула 10,5 миллиона украинских пенсионеров. Средний размер повышения составил около 600 гривен. Теперь средний размер пенсии в Украине составляет 5200 гривен. Также было произведено повышение выплат военным пенсионерам и ликвидаторам аварии на ЧАЭС. Средний размер повышения для этих категорий пенсионеров превысил тысячу гривен.

"Теперь в апреле будет произведен автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров, с учетом увеличенного трудового стажа. Такое повышение коснется около 600 тысяч украинцев. Дополнительные доплаты по возрасту, введение которых в свое время инициировал президент Украины Владимир Зеленский, также остаются в силе", - сказал премьер-министр.

По словам главы правительства, граждане пенсионного возраста нуждаются в особой поддержке во время войны. Поэтому властям удалось найти ресурсы, проиндексировали пенсии, продлить доплаты, предоставить субсидии и льготы. Шмыгаль поблагодарил международных партнеров, благодаря которым Украина может в полной мере и своевременно профинансировать все критические расходы бюджета. Также премьер поблагодарил бизнес и всех налогоплательщиков и объяснил, что все средства направляются на украинскую армию и безопасность.