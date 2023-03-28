В небе над Киевом сбили все "Шахеды", в магазин попал осколок, - КГВА
Все БПЛА типа "Shahed", запущенные российскими оккупантами в направлении Киева в ночь на 28 марта, были уничтожены украинской ПВО в небе около столицы. При этом обломки сбитых целей упали на нежилое помещение в Святошинском районе, вызвав пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской военной администрации.
Отмечается, что для нынешнего нападения РФ не изменила тактику атак баражирующими боеприпасами (иранскими "Шахедами") с северо-восточного направления.
"По предварительной информации, силами нашей ПВО в воздушном пространстве вокруг Киева были обнаружены и уничтожены все враждебные цели. Зафиксировано падение обломков БПЛА в Святошинском районе Киева, в результате чего возникло возгорание в нежилом помещении на площади около 200 м2", - говорится в сообщении.
Предварительно, обошлось без жертв, и данная информация еще уточняется.
Начальник КМВА Сергей Попко призвал всех жителей Киева "четко и неукоснительно" соблюдать требования о порядке действий в случае получения сигнала об угрозе воздушных ударов.
"С получением сигнала о воздушной опасности немедленно направляйтесь в ближайшие укрытия", - говорится в заявлении.
Напомним, что воздушная тревога в Киеве и области была отменена около 00:30.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что пожар, возникший в Святошинском районе во время вражеской атаки дронов, уже локализован. Также градоначальник рассказал, что взрывы звучали этой ночью в Оболонском и Святошинском районах столицы.
Напомним, сегодня в ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу. Жителей предупреждали о возможной атаке дронов.
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