В небе над Киевом сбили все "Шахеды", в магазин попал осколок, - КГВА

Все БПЛА типа "Shahed", запущенные российскими оккупантами в направлении Киева в ночь на 28 марта, были уничтожены украинской ПВО в небе около столицы. При этом обломки сбитых целей упали на нежилое помещение в Святошинском районе, вызвав пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской военной администрации.

Отмечается, что для нынешнего нападения РФ не изменила тактику атак баражирующими боеприпасами (иранскими "Шахедами") с северо-восточного направления.

"По предварительной информации, силами нашей ПВО в воздушном пространстве вокруг Киева были обнаружены и уничтожены все враждебные цели. Зафиксировано падение обломков БПЛА в Святошинском районе Киева, в результате чего возникло возгорание в нежилом помещении на площади около 200 м2", - говорится в сообщении.

Предварительно, обошлось без жертв, и данная информация еще уточняется.

Начальник КМВА Сергей Попко призвал всех жителей Киева "четко и неукоснительно" соблюдать требования о порядке действий в случае получения сигнала об угрозе воздушных ударов.

"С получением сигнала о воздушной опасности немедленно направляйтесь в ближайшие укрытия", - говорится в заявлении.

Напомним, что воздушная тревога в Киеве и области была отменена около 00:30.