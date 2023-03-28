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Под Мелитополем подорвали подстанцию, которой пользовались оккупанты, - мэр

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Федоровка, Вторник 28 марта 2023 16:49
Под Мелитополем подорвали подстанцию, которой пользовались оккупанты, - мэр Фото: Под Мелитополем подорвали подстанцию (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Во вторник, 28 марта, под Мелитополем (Запорожская область) была подорвана подстанция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Мелитопольского городского головы Ивана Федорова.

"Что-то подгорает у россиян под Мелитополем", - заявил мэр.

Под Мелитополем подорвали подстанцию, которой пользовались оккупанты, - мэр

По его словам, была взорвана подстанция. Она расположена возле села Федоровка Терпинновского сельсовета.

Напомним, что в понедельник, 27 марта, в Мелитополе произошли взрывы в двух зданиях, в которых оккупанты обустроили "администрацию" спецслужбы так называемого "МГБ" и общежитие. Российские военные выбегали оттуда в нижнем белье.

Россия для пополнения потерь в своих оккупационных силах в Украине отправила из Южной Осетии военнослужащих срочной службы, уговоренных подписать контракты, во временно захваченный Мелитополь Запорожской области.

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