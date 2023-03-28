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МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям российских спортсменов

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Вторник 28 марта 2023 17:50
МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям российских спортсменов Фото: МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям российских спортсменов (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал допускать к соревнованиям россиян и белорусов, которые не поддерживают войну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию по итогам заседания Исполкома МОК.

Как сообщается, такое решение касается только индивидуальных видов спорта. Команды из России и Беларуси не могут рассматриваться как участники международных соревнований.

Рекомендации будут переданы международным спортивным федерациям. Они будут самостоятельно принимать решения - допускать россиян или нет.

Глава МОК Томас Бах отметил, что наложенные ранее санкции остаются в силе. Под запретом остаются российские и белорусские флаги и гимны, чиновникам этих стран запрещено быть на международных соревнованиях. Также остается действующим запрет на проведение международных турниров в России и Беларуси.

Напомним, сегодня президент Международного олимпийского комитета Томас Бах на заседании Исполкома попытался убедить коллег в целесообразности возвращения белорусских и российских спортсменов. По его словам, индивидуальные соревнования продемонстрировали, что угрозы безопасности участие РФ и Беларуси нести не будет.

Также ранее Бах заявлял, что олимпийские спортсмены не должны становиться инструментом в руках международной политики.

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