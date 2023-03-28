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В Киеве из-за непогоды возможны подтопления, дежурят гидрослужбы

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Вторник 28 марта 2023 17:55
В Киеве из-за непогоды возможны подтопления, дежурят гидрослужбы Фото: в Киеве из-за непогоды возможны подтопления, дежурят гидрослужбы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве бурлит непогода из-за чего в столице возможны подтопления. В городе дежурят гидрослужбы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал КГГА.

"Во всех районах города дежурят гидрослужбы. В первую очередь, работники мониторят места вероятных подтоплений. В частности, тоннель на улице Елены Телиги возле станции метро "Дорогожичи", территорию под Каховскими путепроводами рядом со станцией метро "Левобережная", улицы Братиславской, улицы Дениса Анти ", - пишет пресс-служба.

Подтопления пока не обнаружены, однако погода быстро меняется. В Киеве идет мокрый снег и синоптики прогнозируют значительное похолодание. Тем временем дорожная служба уже готова к смене погоды. Техника для обработки и уборки улиц готова выезжать в город.

Водителей призывают быть осмотрительными на дорогах.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что синоптики прогнозируют сегодня резкое изменение погоды. В большинстве областей ожидаются дожди, порывы ветра и похолодание.

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