В Киеве из-за непогоды возможны подтопления, дежурят гидрослужбы

В Киеве бурлит непогода из-за чего в столице возможны подтопления. В городе дежурят гидрослужбы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал КГГА.

"Во всех районах города дежурят гидрослужбы. В первую очередь, работники мониторят места вероятных подтоплений. В частности, тоннель на улице Елены Телиги возле станции метро "Дорогожичи", территорию под Каховскими путепроводами рядом со станцией метро "Левобережная", улицы Братиславской, улицы Дениса Анти ", - пишет пресс-служба.

Подтопления пока не обнаружены, однако погода быстро меняется. В Киеве идет мокрый снег и синоптики прогнозируют значительное похолодание. Тем временем дорожная служба уже готова к смене погоды. Техника для обработки и уборки улиц готова выезжать в город.

Водителей призывают быть осмотрительными на дорогах.