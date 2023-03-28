Украина сформировала первые три ударные роты беспилотников

В Украине сформировали первые три ударные роты БПЛА, которые помогут сохранять жизнь наших защитников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова .

"Сегодня первые три ударных роты БПЛА уже готовы к бою. Вместе с партнерами полностью их укомплектовали. Передали пикапы, ударные коптеры и Старлинки. Все беспилотники украинского производства. Оборудование для ударных рот Армии дронов приобрели частные доноры", - написал он.

Федоров отметил, что дроны будут выполнять разведывательные и ударные миссии. В частности, они будут наводить артиллерию и помогать военным быть максимально эффективными во время городских боев и сохранять жизнь.

Кроме того, пикапы понадобятся для рейдов мобильных групп в тыл противника, доставки грузов и эвакуации раненых. Старлинки необходимы для обеспечения бесперебойной связи на поле боя.

По словам министра, все это - наше конкурентное преимущество над оккупантами.

РБК-Украина сообщало, что в конце января главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный одобрил решение о создании первых в мире ударных рот дронов.

Позже в ВСУ объяснили важность формирования ударной роты беспилотников

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