Войска РФ выпустили по Украине 15 "Шахедов": в Генштабе назвали количество сбитых БПЛА

Российские военные сегодня ночью, 28 марта, для нанесения авиаударов по территории Украины использовали 15 ударных БпЛА типа "Шахед-136", 14 из них уничтожены силами ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генштаба ВСУ.

Кроме того, авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава оккупантов, а также один - по зенитно-ракетному комплексу.

Также сообщается, что за прошедшие сутки украинские военные сбили 5 вражеских разведывательных БПЛА разных типов.

Напомним, что россияне выпустили по Киеву около десяти дронов-камикадзе. Украинские силы ПВО уничтожили все воздушные цели.

Также сообщалось, что спасатели показали фотографии последствий удара дронов-камикадзе по Киеву. В результате ночного обстрела возник пожар, который пожарные оперативно устранили.

Кроме того, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что пожар, возникший в Святошинском районе во время вражеской атаки дронов, уже локализован. Также градоначальник рассказал, что взрывы звучали этой ночью в Оболонском и Святошинском районах столицы.

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