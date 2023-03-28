Россияне из минометов и артиллерии обстреляли четыре громады в Сумской области
Во вторник, 28 марта, российская армия атаковала четыре общины в Сумской области по минометам и артиллерии.
Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на страницу Сумской ОВА.
"В течение дня россияне провели обстрелы территории 4 общин Сумской области. Предварительно - без последствий", - говорится в сообщении.
- Белопольская община: зафиксировано 90 прилетов из АГС территории РФ и 10 "прилетов" из СПГ;
- Юношеская община: россияне били из минометов - 3 "прилета";
- Зноб-новгородская община: был обстрел территории (вероятно из САУ) - 14 "прилетов";
- Эсманская община: россияне били из ствольной артиллерии - 4 "прилета".
"По сообщениям военных, оперативная обстановка в Сумской области контролируемая. Формирование вражеских наступательных группировок вблизи государственной границы не выявлено", - добавили в ОВА.
Напомним, что российские войска этой ночью ударили авиационной бомбой по Белополью Сумской области. В результате атаки один человек пострадал, есть разрушение.
Также ночью в пятницу, 24 марта, российские оккупационные войска также обстреляли город Белополье Сумской области, тогда враг тоже применял, в том числе и авиабомбы.
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