Россияне из минометов и артиллерии обстреляли четыре громады в Сумской области

Во вторник, 28 марта, российская армия атаковала четыре общины в Сумской области по минометам и артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на страницу Сумской ОВА.

"По сообщениям военных, оперативная обстановка в Сумской области контролируемая. Формирование вражеских наступательных группировок вблизи государственной границы не выявлено", - добавили в ОВА.

"В течение дня россияне провели обстрелы территории 4 общин Сумской области. Предварительно - без последствий", - говорится в сообщении.

Напомним, что российские войска этой ночью ударили авиационной бомбой по Белополью Сумской области. В результате атаки один человек пострадал, есть разрушение.

Также ночью в пятницу, 24 марта, российские оккупационные войска также обстреляли город Белополье Сумской области, тогда враг тоже применял, в том числе и авиабомбы.

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