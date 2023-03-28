Зеленский провел совещание по усилению защиты северной границы Украины
Президент Владимир Зеленский провел совещание с главой пограничной службы и другими чиновниками. Они обсудили усиление обороны границ северных областей.
Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение президента.
По его словам, на совещании присутствовали представители властей Черниговской и Сумской областей. Были подняты вопросы, требующие первоочередного решения.
"Особый разговор - с главой пограничной службы. О защите Сумской и других наших областей, об усилении пограничников, которые вместе со всеми силами обороны воюют на передовой", - сказал Зеленский.
Он также обратился в Сумской пограничный отряд и поблагодарил их за защиту украинских территорий.
"Именно их сегодня посетил, имел честь пообщаться, поддержать. Крепкие позиции по всей границе с государством-террористом - это следствие прочности конкретных наших людей, которые готовы в любой момент защищать границу", - подчеркнул президент.
Ранее РБК-Украина сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский посетил сегодня Сумскую область. Во время поездки он вручил Ахтырке почетное отличие "Город-герой".
Напомним, что вчера президент Владимир Зеленский побывал в Запорожской области, а затем приехал в Днепропетровск.
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