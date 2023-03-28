УЗ запускает дополнительные рейсы к Пасхе и майским праздникам: список

"Укрзализныця" планирует дополнительные рейсы к Пасхе и майским праздникам. Вводит курсирование ряда поездов по праздникам из Киева.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализныци".

На праздники поезда буду курсировать из Киева в:

Одессу и обратно поезд №115/116 отправится 2, 9, 15 и 17 апреля. Отправление с Киева в 07:19, с Одессы в 10:23;

Львов и обратно поезд №191/192 совершит рейсы 1, 2, 9, 15 и 17 апреля. Отправление с Киева в 07:47, с Львова в 11:40;

Кривой Рог и обратно поезд №175/176 отправится 2, 9 и 15 апреля. Отправление с Киева в 06:18, с Кривого Рога в 11:57;

Днепр и обратно поезд №179/180 совершит рейсы 2, 9 и 15 апреля. Отправление с Киева в 07:34, с Днепра в 11:00;

Ковеля и обратно поезд №197/198 отправится 15 и 17 апреля. Отправление с Киева в 06:27, с Ковеля в 11:45;

Харькова и обратно поезд №163/164 совершит рейс 2 мая. Отправление с Киева в 08:01, с Харькова в 11:27.

"Также поезд №167/168 соединит Львов с Одессой и наоборот 1, 2, 9, 15, 17 апреля. Отправление с Львова в 08:50, с Одессы в 10:14", - пишет пресс-служба.

Билеты уже доступны онлайн и в кассах вокзалов.