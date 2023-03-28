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МОК смягчил ограничения для спортсменов РФ и Беларуси: список рекомендаций

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Лозанна, Вторник 28 марта 2023 17:40
МОК смягчил ограничения для спортсменов РФ и Беларуси: список рекомендаций Фото: Штаб-квартира МОК в швейцарской Лозанне (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Исполком Международного олимпийского комитета не смог вернуть российских и белорусских атлетов на Олимпийские игры, но одобрил ряд рекомендаций спортивным федерациям относительно выборочного участия тамошних спортсменов в соревнованиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал МОК.

Топ-функционеры не рассмотрели анонсированный ранее вопрос допуска представителей РФ и Беларуси к Олимпийским играм 2024 года в Париже. Взамен они призвали вернуть спортсменов в международные турниры в статусе нейтральных.

Президент МОК Томас Бах озвучил ряд пунктов по участию атлетов из РФ и Беларуси. Они смогут соперничать на элитном уровне при соблюдении нескольких условий. В частности, эти спортсмены получат нейтральный статус и будут соревноваться только в индивидуальных программах. Белорусские и российские сборные не будут выступать на международной арене.

Кроме того, спортсмены на контракте с армией либо спецслужбами Беларуси и России к соревнованиям не будут допущены. Это же ограничение будет касаться сторонников войны против Украины. Запрет на проведение соревнований, использование символики и посещение официальными лицами обеих стран международных мероприятий остался в силе.

Вопрос об участии российских и белорусских спортсменов в грядущих летних и зимних Олимпийских играх остается открытым. По словам Баха, решение о допуске будет принято отдельно. Представители РФ и Беларуси могут не попасть на Олимпиады даже при условии завоевания лицензий.

К слову, ранее Международный союз биатлонистов исключил возвращение России в обозримой перспективе.

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