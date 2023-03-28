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Президент МОК Бах нашел оправдание возвращению россиян и белорусов в спорт

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Лозанна, Вторник 28 марта 2023 15:21
Президент МОК Бах нашел оправдание возвращению россиян и белорусов в спорт Фото: Томас Бах стоит на возвращении России в международный спорт (olympics.com)
Автор: Антон Федорцив

Аргументы для возвращения спортсменов из РФ и Белоруссии к выступлениям на турнирах мирового уровня озвучил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Топ-функционер на заседании исполкома МОК попытался убедить коллег в целесообразности возвращения белорусских и российских спортсменов. По его словам, индивидуальные соревнования продемонстрировали, что угрозы безопасности участие РФ и Беларуси нести не будет.

"Участие атлетов с паспортами России и Беларуси в международных соревнованиях работает. Мы удостоверяемся в этом фактически каждый день в ряде видов спорта, особенно в теннисе, а также в велоспорте и отдельных турнирах по настольному теннису. Видим это в хоккее, гандболе, футболе и других лигах в Штатах, Европе и на других континентах", – заявил Бах.

Президент МОК снова попытался обосновать идею, что спорт – вне политики. Он привел примеры выдачи виз российским и белорусским спортсменам правительствами разных стран. Кроме того, Бах предостерег от "наказания спортсменов за их паспорта".

"Мы не сможем придумать удовлетворяющее всех решение. Вероятно, нам придется с этим жить", – резюмировал функционер, намекнув на близкое разрешение россиянам и белорусам вновь соревноваться на международной арене.

К слову, ранее МОК придумал план с одновременными допусками и ограничениями для спортсменов из России и Беларуси.

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Томас Бах
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