Крупнейшая атака дронов на Украину и выборы в Польше и Румынии: новости за выходные

В эти выходные Украина пережила самую массированную атаку дронов, а в Европе состоялась пара важных выборов, которые могут повлиять на региональную политику.
Подробнее о том, что произошло на выходных, - в материале РБК-Украина.
В ночь на 18 мая Россия осуществила рекордную атаку на Украину, применив почти 300 беспилотников, в частности были привлечены ударные дроны "Шахед" и дроны-имитаторы.
По данным Воздушных сил, противник атаковал с пяти направлений:
По состоянию на утро было сбито 88 ударных дронов, еще 128 беспилотников-имитаций были локально потеряны.
Вчера состоялись повторные выборы президента в Румынии. Предыдущие прошли в ноябре 2024 года, однако они были аннулированы.
Согласно первым результатам вчерашних экзитполов CURS и Avangarde, преимущество получал либеральный кандидат Никушор Дан. Он набирал в пределах 54% голосов, а пророссийский Джордже Симион - 45%.
Однако несмотря на данные экзитполов, ультраправый кандидат в президенты Румынии Джордже Симион досрочно объявил сам себя победителем на выборах.
Однако, несмотря на заявления Симиона, победителем выборов президента в Румынии в 2025 году стал Никушор Дан. Он одержал победу с результатом в 53,60%.
Подробнее о выборах в Румынии - читайте в материале РБК-Украина.
В воскресенье, 18 мая, также первый тур президентских выборов состоялся в Польше. По результатам первых экзитполов определились главные фавориты.
Подробнее о каждом из них, можно узнать в материале РБК-Украина.
Утром субботы, 17 мая, российский дрон-камикадзе "Ланцет" попал в рейсовый автобус, который вывозил мирных жителей из Белополья Сумской области.
В результате атаки 9 человек погибли, еще 7 пострадали. Большинство жертв - пожилые женщины.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате атаки была убита семья из трех человек: отца, матери и дочери.
В ООН также отреагировали на данный удар. В частности представители организации назвали атаку наиболее смертоносной за последние несколько недель.
В ночь на 18 мая в швейцарском городе Базель отгремел грандиозный финал "Евровидения-2025".
Всего на арену вышли представители 26 стран, однако первое место в 69-м песенном конкурсе занял австриец JJ с треком "Wasted Love", получив 436 баллов по результатам голосования зрителей и жюри.
Подробнее о результатах финала и какое место заняла Украина, можно узнать в материале РБК-Украина.
По словам президента Турецкой Республики Реджепа Эрдогана, открытие было сделано компанией Türkiye.
Работы начались 27 марта на черноморском месторождении Goktepe 3 и завершились 16 мая.
"Мы обнаружили новые запасы природного газа на месторождении в 75 миллиардов кубометров. С помощью этого объема мы сможем удовлетворить потребности только населения в течение примерно 3,5 лет", - сказал Эрдоган.
Для оказания помощи Украине в этом году Дания планирует применить особую схему.
Копенгаген планирует распределить около 830 миллионов евро для закупки произведенной в Украине оборонной продукции в рамках Европейского фонда мира (European Peace Facility).
Министр обороны Дании Тролс Лунд Поульсен заявил, что такое решение является признанием усилий Дании в поддержке Украины.
Российские власти вчера впервые задержали греческий нефтяной танкер после того, как он вышел из эстонского порта. Примечательно, что танкер следовал по заранее согласованному маршруту в территориальных водах России.
Отметим, что данный инцидент произошел через несколько дней после того, как Эстония попыталась остановить судно российского теневого флота.
По данным ЦАХАЛа в течение выходных силы Армии обороны Израиля начали широкую наземную операцию по северу и югу Сектора Газа в рамках начала операции "Колесницы Гидеона".
По данным ЦАХАЛ, военные ликвидировали десятки террористов, уничтожили наземную и подземную террористическую инфраструктуру, а также оккупировали контролируемые районы в секторе Газа.
Вчера Российская Федерация снова прибегла к тактике запугивания.
Как сообщила украинская разведка, с целью демонстративного давления и запугивания Украины, а также государств-членов ЕС и НАТО, Россия в ночь на 19 мая 2025 года планировала осуществить "учебно-боевой" запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 из комплекса "Ярс".
РБК-Украина писало, чем опасна ракета РС-24 "Ярс" из ядерного арсенала российского диктатора Владимира Путина.
В то же время в отдельном материале РБК-Украина, можно узнать, зачем Путин может угрожать баллистическим "Ярсом" с Урала.
Президент Украины Владимир Зеленский направил американскому лидеру Дональду Трампу письмо. Оно содержит новые предложения по сотрудничеству.
РБК-Украина подробно описало, что сейчас известно о содержании присланного письма.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.