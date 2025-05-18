Шантаж или показуха? Зачем Путин может грозиться баллистическим "Ярсом" с Урала

Уже этой ночью Россия может провести очередной учебно-боевой запуск межконтинентальной ракеты РС-24 "Ярс". Которая в отличие от некогда мифического "Орешника" давно стоит на вооружении противника и является вполне рабочей.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал авиационный эксперт, бывший инженер по испытаниям "Конструкторского бюро Антонов" Константин Криволап.

Путин достает "Ярс"? О чем предупреждает ГУР

Сегодня в Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что уже в ночь на 19 мая россияне планирует осуществить "учебно-боевой" запуск межконтинентальной баллистической ракеты.

Речь идет о ракете РС-24 ("Ярс"), а цель такого запуска - демонстративное давление и запугивание Украины вместе с партнерами из Европейского союза и НАТО.

По данным разведки, ракета будет оснащена учебным боеприпасом. И ее запустит расчет 433-го полка (42-й дивизии, 31-й армии) ракетных войск стратегического назначения. Место запуска - район вблизи населенного пункта Свободный Свердловской области. До границ Украины оттуда около 2000 км. Однако нет сведений о том, куда именно полетит ракета.



Фото: от места запуска "Ярса" до Украины около 2000 км (calcmaps.com)

Как сообщили в разведке, дальность полета этой трехступенчатой твердотопливной ракеты составляет более 10 тысяч км.

Отметим, недавно 12-13 мая россияне закрывали небо над ракетным полигоном Капустин Яр, а предупреждение посольства США о возможном масштабном ударе подогрели слухи о якобы планах РФ повторить запуск ракеты "Орешник" (впервые эту ракету демонстрационно применили при атаке на завод "Южмаш" в Днепре в ноябре 2024 года).

Однако начальник военной разведки Кирилл Буданов успокоил украинцев, заявив, что когда будет реальная угроза, будет предупреждение от ГУР. Из этого можно сделать вывод о довольно высокой вероятности "учебно-боевого" запуска "Ярса".

Что известно о ракете Р-24 "Ярс"

"У россиян действительно есть рабочая межконтинентальная баллистическая ракета. Она прошла все испытания, стоит на вооружении, были более или менее нормальные пуски. Это не "аналоговнетная" ракета, но вполне работающая", - рассказал РБК-Украина авиаэксперт Константин Криволап.

На сегодня в стратегических ракетных войсках страны-агрессора есть шесть дивизионов с 18 самоходными пусковыми установками "Ярс". И, по словам собеседника, периодически Москва начинает пугать весь мир тактическими учениями ядерной триады.

"Ярс" появился в 2000-х для замены другого межконтинентального комплекса - "Тополь-М". Заявленное назначение - ответный ядерный удар в случае агрессии. То есть для доставки ядерных зарядов на тысячи километров. Под конец 2009 года "Ярс" приняли на вооружение.

Основой Р-24 стала ракета того же "тополя". Она оснащается головной частью с от 3 до 6 отдельных ядерных блоков. Мощность одного составляет около 500 килотонн, что в десятки раз мощнее бомбы, сброшенной на Хиросиму. Максимальная дальность - до 12 тысяч км, скорость - более 20 Махов на финальном участке. Кроме того, ложные цели, сложная траектория и гиперзвуковые блоки делают чрезвычайно сложным перехват "Ярса".

Подробнее о характеристиках читайте в материале РБК-Украина "Дальность до 12 тысяч км. Чем опасна ракета РС-24 "Ярс" из ядерного арсенала Путина".

Зачем Путину пугать Украину и Запад неядерным "Ярсом"

Если россияне и запустят межконтинентальную баллистику, то с не ядерным, а обычным унитарным зарядом, подчеркивает Константин Криволап. По его мнению, кремлевскому диктатору Путину после опытов с "Орешником" больше нечего показать.

"Я был уверен, что было два-три экземпляра "Орешника". Но один они запустили по Днепру, второй сгорел, а третьего, скорее всего, не было", - сказал эксперт.

Он также называет "Ярс" трехступенчатой ракетой, которая была прототипом РС-26 "Рубеж", который в свою очередь не пошел в серию. Для "Орешника" по факту оставили две ступени и прицепили макет ядерной боеголовки на 1,5-2 тонны.

"Эти куски бетона летают с очень большой скоростью, полыхают, выглядят ужасно, но ничего серьезного поразить не могут", - отметил Криволап.

Примечательно и место запуска. Если в случае с "Орешником" от Капустина Яра до Днепра было около 800 км, то по данным украинской разведки, "Ярс" планируют запустить из Свердловской области.

"Поэтому и вынуждены где-то за Уралом запускать, ближе не получится, надо чтобы они уложились в эту дистанцию (как было с "Орешником", - ред.). И то я считаю, что это будет очень трудно", - добавил собеседник.

Что касается цели такого демонстрационного запуска, Криволап соглашается: он не имеет никакого военного значения.

"Только политическое. Такое время, его нужно просто пережить. К этому "Ярсу", с одной стороны, надо быть готовым, но не разводить панику. Геймчейнджером он не станет точно. Лишь покажет, что Путин может угрожать, поднимать ставки, что он якобы всесилен и ему плевать на санкции. Но как переговоры являются театром Трампа, так и путинские угрозы "Ярсом" … только театром для Трампа и для Европы", - подчеркнул Криволап.