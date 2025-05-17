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Удар РФ по автобусу: в ООН назвали его самым смертоносным за последние недели

Суббота 17 мая 2025 21:55
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Удар РФ по автобусу: в ООН назвали его самым смертоносным за последние недели Фото: последствия обстрела автобуса в Сумской области (UA_National_Police)
Автор: Эдуард Ткач

Сегодня Россия нанесла удар дроном по эвакуационоому автобусу в Сумской области. В ООН назвали атаку самой смертоносной за последние несколько недель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Мониторинговой миссии ООН по правам человека (HRMMU).

"Поскольку сообщается о девяти убитых мирных жителях, это будет самая смертоносная атака за последние недели. Это суровое напоминание о том, что мирные жители продолжают ежедневно гибнуть и получать ранения по всей Украине", - сказала Даниэль Белл, глава HRMMU.

Сейчас представители миссии собирают дополнительную информацию касательно инцидента и количестве пострадавших.

Там добавили, что если информация подтвердится, то сегодняшний удар станет самой смертоносной атакой с 24 апреля 2025 года, когда в результате атаки в Киеве погибло минимум 11 мирных жителей и 81 получил ранения.

При этом в ООН отметили, что число жертв среди мирного население в мае было несколько ниже, чем в апреле.

Что случилось

Напомним, сегодня утром российский дрон-камикадзе "Ланцет" попал в рейсовый автобус, который вывозил мирных жителей из Белополья Сумской области.

В результате атаки 9 человек погибли, еще 7 пострадали. Большинство жертв - женщины пожилого возраста.

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате атаки была убита семья из трех человек: отца, матери и дочери.

"По предварительной информации, россияне убили семью: отец, мать и дочь погибли от удара. Мои соболезнования родным и близким. Все погибшие - гражданские. И россияне не могли не понимать, по какому транспортному средству наносят этот удар. Это было сознательное убийство гражданских", - написал он в соцсетях.

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