Зеленский направил письмо Трампу: что в нем

Президент Украины Владимир Зеленский направил американскому лидеру Дональду Трампу письмо. Оно содержит новые предложения по сотрудничеству в ОПК и торговле

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт президента Украины.

"Отдельное внимание - реализации соглашения об экономическом партнерстве между Украиной и США. Глава государства отметил, что направил президенту Трампу письмо с новыми предложениями по сотрудничеству в оборонно-промышленной и торговой сферах", - говорится в сообщении.

Отметим, что сегодня в Риме Зеленский провел встречу с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и главой американского Госдепартамента Марком Рубио. Информация о письме была опубликована в отчете об этой встрече.

Напомним, что Зеленский на встрече с Вэнсом и Рубио обсудили несколько тем. В частности: переговоры Украины и РФ в Стамбуле, санкции против России, оборонное сотрудничество и совместное давление на Москву.

"Давление на Россию должно продолжаться, пока она не будет готова остановить войну. И, конечно, мы обсудили наши совместные шаги для достижения справедливого и устойчивого мира", - подчеркнул президент.

Подробнее о встрече - читайте в материале РБК-Украина.

Сделка США и Украины о недрах

Ранее РБК-Украина сообщало, в ночь на 1 мая Украина и США подписали соглашение об экономическом сотрудничестве (она же сделка о недрах). Подписание состоялось в Вашингтоне.

Вскоре, 8 мая, Верховная Рада ратифицировала документ. Также соответствующий закон подписал президент Владимир Зеленский.

Далее, 13 мая, обе страны подписали еще два технических соглашения. Именно их подписание нужно было для того, чтобы сделка о недрах вступила в силу.

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