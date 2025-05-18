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Пророссийский Симион объявил себя победителем на выборах президента Румынии

Воскресенье 18 мая 2025 22:00
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Пророссийский Симион объявил себя победителем на выборах президента Румынии Фото: Джордже Симион (facebook.com/george.simion)
Автор: Эдуард Ткач

Ультраправый кандидат в президенты Румынии Джордже Симион объявил сам себя победителем на выборах. Однако первые экзитполы говорят об обратном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост политика в соцсети Х.

"Я новый президент Румынии", - написал он.

Отметим, что сегодня в стране прошел второй тур президентских выборов. Избирательные участки открылись в 7 утра, и закрылись в 21:00 по местному времени.

Во второй тур вышли праворадикал Джордже Симион (в первом туре набрал 40,96%) и прозападный бывший мэр Бухареста Никушор Дан (получил 20,99% голосов в первом туре).

Согласно экзитполам CURS и Avangarde, преимущество получает либеральный кандидат Никушор Дан. Он набирает в пределах 54% голосов, а пророссийский Симион - 45%.

Выборы в Румынии

Напомним, что сегодняшние выборы президента в Румынии являются повторными. Предыдущие состоялись в ноябре месяце 2024 года, однако было аннулированы.

Результаты были списаны из-за подозрений во внешнем вмешательстве в пользу ультранационалиста Келина Джорджекску, который в повторных выборах уже не участвовал. В связи с этим его заменой в избирательной гонке стал Джордже Симион.

Подробнее о выборах в Румынии - читайте в материале РБК-Украина.

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