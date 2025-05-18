Дания предоставит Украине новую военную помощь, применив особую схему

В 2025 году Дания планирует распределить около 830 миллионов евро для закупки произведенной в Украине оборонной продукции в рамках Европейского фонда мира (European Peace Facility).

Министр обороны Дании Тролс Лунд Поульсен заявил, что такое решение является признанием усилий Дании в поддержке Украины.

"Учитывая геополитическую ситуацию, важно демонстрировать нашу солидарность с Украиной. Благодаря "датской модели", Дания стала лидером международных усилий по укреплению оборонного производства в Украине. Это действительно исключительно, что мы у нас теперь есть возможность усилить эти усилия еще больше благодаря дополнительному финансированию со стороны ЕС. То, что Евросоюз решил направить еще больше средств через Данию в этом году, является признанием наших усилий в этом направлении", - отметил он.

21 мая 2024 года министры иностранных дел ЕС приняли решение использовать сверхприбыли от замороженных российских активов для поддержки Украины. В частности, речь идет о финансировании военной помощи Украине со стороны отдельных стран-членов в 2025 году. Планируются поставки боеприпасов, средств противовоздушной обороны и другого вооружения, произведенного на украинских предприятиях.

В датском Минобороны отметили, что закупки через украинскую оборонную промышленность, будут способствовать укреплению внутреннего производства, обеспечению конкурентных цен и быстрой адаптации к потребностям Вооруженных сил Украины. Кроме того, украинские военные получат технику, с которой уже знакомы и которую могут обслуживать самостоятельно.

"Во время моего прошлогоднего визита в Украину, я встретился с представителями нескольких оборонных предприятий и убедился в перспективности поддержки страны через прямые закупки в ее собственной промышленности. Они позволяют оперативно обеспечивать ее насущные военные потребности. Таким образом мы гарантируем, что неотложные военные потребности могут быть оперативно обеспечены внутри страны. Это дает очевидные логистические преимущества и одновременно способствует развитию оборонной промышленности Украины на перспективу. Теперь мы можем реализовывать это в еще большем масштабе", - подчеркнул Поульсен.

Датская модель

В 2024 году Дания стала первой страной, которая осуществила финансирование закупок в украинской оборонной промышленности через государственные механизмы Украины. В рамках так называемой "датской модели", Копенгаген распорядился примерно 400 миллионами евро, полученными как сверхприбыли от замороженных российских активов, и действовала как исполнительный партнер ЕС. Общий объем реализованного финансирования в 2024 году составил около 4,4 миллиарда датских крон.

В 2025 году Дания планирует более чем вдвое увеличить объем финансирования по этой модели. Кроме того, страна уже выделила 3 миллиарда датских крон из Фонда помощи Украине на закупки в украинской оборонной промышленности в период с 2025 по 2027 год. Также Дания будет выполнять функции исполнительного партнера для ряда других стран, в частности Норвегии, Швеции, Исландии и Канады.

В Минобороны Дании также сообщили, что ведомство подписало с Еврокомиссией соглашение, которое предоставляет Дании роль исполнителя для выплаты значительной части непредвиденных доходов от замороженных российских активов в 2025 году.