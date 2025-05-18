Турция обнаружила гигантское месторождение газа в Черном море
Новое месторождение природного газа обеспечит потребности турецкого населения почти на четыре года.
Об этом заявил президент Турецкой Республики Реджеп Эрдоган, сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Anadolu.
По словам главы государства, открытие было сделано компанией Türkiye. Работы начались 27 марта на черноморском месторождении Goktepe 3 и завершились 16 мая. Их выполняло буровое судно 7-го поколения Abdulhamid Han.
"Мы обнаружили новые запасы природного газа на месторождении в 75 миллиардов кубометров. С помощью этого объема мы сможем удовлетворить потребности только населения в течение примерно 3,5 лет", - сказал Эрдоган.
Турецкий лидер подчеркнул, что экономическая ценность открытия природного газа составляет 30 миллиардов долларов. В рамках проекта "Сакарья" для разработки месторождения будет использована плавучая добывающая платформа, что существенно увеличит его экономический вклад.
"Первая фаза добычи газа в Черном море уже завершена. Ежедневно поставляется 9,5 миллионов кубометров газа ежедневно - этого достаточно для 4 миллионов домохозяйств", - сказал глава государства.
Эрдоган также заявил, что цель - удвоить добычу к 2026 году и вчетверо увеличить ее к 2028 году, что приблизит достижение полную энергетическую независимость Турции.
Открытие месторождений газа в Черном море
Напомним, что в 2020 году Турция нашла 320 млрд кубометров природного газа, что стало крупнейшим открытием в Черном море. Тогда сообщалось, что это позволит увеличить объем доказанных резервов нового месторождения еще на 85 млрд, - до 405 млрд кубометров.
В 2021 году Эрдоган заявил об обнаружении в Черном море еще одного месторождения газа, объемом 135 млрд кубометров.
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