Турция обнаружила гигантское месторождение газа в Черном море

Новое месторождение природного газа обеспечит потребности турецкого населения почти на четыре года.

Об этом заявил президент Турецкой Республики Реджеп Эрдоган, сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Anadolu .

По словам главы государства, открытие было сделано компанией Türkiye. Работы начались 27 марта на черноморском месторождении Goktepe 3 и завершились 16 мая. Их выполняло буровое судно 7-го поколения Abdulhamid Han.

"Мы обнаружили новые запасы природного газа на месторождении в 75 миллиардов кубометров. С помощью этого объема мы сможем удовлетворить потребности только населения в течение примерно 3,5 лет", - сказал Эрдоган.

Турецкий лидер подчеркнул, что экономическая ценность открытия природного газа составляет 30 миллиардов долларов. В рамках проекта "Сакарья" для разработки месторождения будет использована плавучая добывающая платформа, что существенно увеличит его экономический вклад.

"Первая фаза добычи газа в Черном море уже завершена. Ежедневно поставляется 9,5 миллионов кубометров газа ежедневно - этого достаточно для 4 миллионов домохозяйств", - сказал глава государства.

Эрдоган также заявил, что цель - удвоить добычу к 2026 году и вчетверо увеличить ее к 2028 году, что приблизит достижение полную энергетическую независимость Турции.