Дан vs Симион. У кого выше шансы стать президентом Румынии: первые данные экзит-полов
В Румынии в воскресенье, 18 мая, состоялось голосование во втором туре выборов президента - выбирали между прозападным и антиукраинским кандидатами. Появились первые результаты экзит-полов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Digi24.
Избирательные участки в Румынии открылись в 07:00 по местному времени, голосование завершилось в 21:00.
Во второй тур вышли прозападный мэр Бухареста Никушор Дан, за которого в первом туре проголосовали 20,99% избирателей, и праворадикал Джордже Симион, который набрал 40,96% в первом туре.
По результатам экзитпола CURS, преимущество получает либеральный мэр Бухареста Никушор Дан. Он набирает 54,1% голосов избирателей, а его оппонент ультраправый Джордже Симион - 45,9%.
В то же время по данным экзитпола Avangarde, Дан набирает 54,9% голосов избирателей, а Симион - 45,1%.
Явка избирателей на момент закрытия избирательных участков составляет почти 65%. Подчеркнем, что официальные результаты голосования еще не обнародованы.
Выборы в Румынии
Напомним, что эти президентские выборы в Румынии являются повторными. Предыдущие состоялись в ноябре 2024 года, но были аннулированы. Причиной этого стали подозрения во внешнем вмешательстве в пользу ультранационалиста Келина Джорджеску. Он не участвовал в новом голосовании.
Его фактической заменой в избирательной гонке стал лидер Альянса за объединение румын (AUR) Джордже Симион. Он заявлял, что в случае переговоры на президентских выборах обеспечит Джорджеску руководящую должность. Симион - известный пророссийской риторикой и критикой Европейского Союза.
Зато мэр Бухареста Никушор Дан является сторонником ЕС и НАТО. Он заявлял, что поддержка Украины - жизненно важна для безопасности Румынии в условиях угрозы со стороны РФ.
Больше о выборах и ультраправом развороте Румынии - в материале РБК-Украина.
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