"Колесницы Гидеона". Израиль начал новую наземную операцию в Газе
Силы Армии обороны Израиля начали наземную операцию в нескольких районах сектора Газа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
По данным ЦАХАЛа в течение последних 24 часов силы Армии обороны Израиля начали широкую наземную операцию по северу и югу Сектора Газа в рамках начала операции "Колесницы Гидеона".
Военные сообщили, что в течение прошлой недели Воздушные силы начали начальный удар, во время которого атаковали более 670 целей террористической организации ХАМАС по всему сектору Газа, чтобы сорвать подготовку противника и помочь наземной операции.
Среди целей атак были:
- склады оружия,
- террористы,
- подземный маршрут,
- пусковые установки противотанковых ракет.
Как известно, сейчас Воздушные силы Израиля продолжают непрерывно помогать силам, действующим по всему сектору Газа.
По состоянию на сейчас, по данным ЦАХАЛ, военные ликвидировали десятки террористов, уничтожили наземную и подземную террористическую инфраструктуру, а также оккупировали контролируемые районы в секторе Газа.
"Армия обороны Израиля будет продолжать действовать против террористических организаций в секторе Газа настолько, насколько это необходимо", - добавил ЦАХАЛ.
Операция "Колесницы Гидеона"
Напомним, что еще в начале месяца премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху анонсировал более интенсивное наступление в Секторе Газа. По его словам, главная цель страны остается неизменной.
Незадолго до того Reuters сообщало, что в Израиле тысячам резервистов разослали повестки, а по данным западных СМИ, планировалось, что ими заменят военных на границе Израиля с Ливаном. В то же время, тех, со своей стороны, задействуют в новом наступлении в Секторе Газа.
Заметим, что вчера, 17 мая, Израиль подробнее рассказал о масштабной операции "Колесница Гедеона".
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