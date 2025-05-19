Найбільша атака дронів на Україну та вибори в Польщі й Румунії: новини за вихідні

РФ здійснила рекордну атаку на Україну

У ніч на 18 травня Росія здійснила рекордну атаку на Україну, застосувавши майже 300 безпілотників, зокрема були залучені ударні дрони "Шахед" і дрони-імітатори.

За даними Повітряних сил, противник атакував з п’яти напрямків:

Брянська,

Курська,

Орловської області,

районів Міллерово,

та Приморсько-Ахтарськ.

Станом на ранок було збито 88 ударних дронів, ще 128 безпілотників-імітацій були локаційно втрачені.

Вибори в Румунії

Вчора відбулись повторні вибори президента в Румунії. Попередні пройшли в листопаді 2024 року, однак їх було анульовано.

Згідно з першими результатами вчорашніх екзитполів CURS і Avangarde, перевагу отримував ліберальний кандидат Нікушор Дан. Він набирав в межах 54% голосів, а проросійський Джордже Сіміон - 45%.

Однак попри дані екзитполів, ультраправий кандидат у президенти Румунії Джордже Сіміон достроково оголосив сам себе переможцем на виборах.

Проте, попри заяви Сіміона, переможцем виборів президента в Румінії у 2025 році став Нікушор Дан. Він здобув перемогу з результатом в 53,60%.

Детальніше про вибори в Румунії - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Вибори в Польщі

В неділю, 18 травня, також перший тур президентських виборів відбувся у Польщі. За результатами перших екзитполів визначилися головні фаворити.

Детальніше про кожного з них, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Росіяни "Ланцетом" вдарили по евакуаційному автобусу

Вранці суботи, 17 травня, російський дрон-камікадзе "Ланцет" влучив у рейсовий автобус, який вивозив мирних мешканців із Білопілля Сумської області.

Унаслідок атаки 9 людей загинули, ще 7 постраждали. Більшість жертв - жінки похилого віку.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що внаслідок атаки було вбито сім'ю з трьох осіб: батька, матері та доньки.

В ООН також відреагували на даний удар. Зокрема представники організації назвали атаку найбільш смертоносною за останні кілька тижнів.

Конкурс "Євробачення-2025" в Базелі

У ніч на 18 травня у швейцарському місті Базель відгримів грандіозний фінал "Євробачення-2025".

Усього на арену вийшли представники 26 країн, однак перше місце у 69-му пісенному конкурсі посів австрієць JJ з треком "Wasted Love", отримавши 436 балів за результатами голосування глядачів та журі.

Детальніше про результати фіналу та яке місце посіла Україна, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Туреччина виявила гігантське родовище газу в Чорному морі

За словами президента Турецької Республіки Реджепа Ердогана, відкриття було зроблене компанією Türkiye.

Роботи почалися 27 березня на чорноморському родовищі Goktepe 3 і завершилися 16 травня.

"Ми виявили нові запаси природного газу на родовищі в 75 мільярдів кубометрів. За допомогою цього обсягу ми зможемо задовольнити потреби лише населення впродовж приблизно 3,5 років", - сказав Ердоган.

Данія надасть Україні нову військову допомогу

Для надання допомоги Україні цього року Данія планує застосувати особливу схему.

Копенгаген планує розподілити близько 830 мільйонів євро для закупівлі виробленої в Україні оборонної продукції в межах Європейського фонду миру (European Peace Facility).

Міністр оборони Данії Тролс Лунд Поульсен заявив, що таке рішення є визнанням зусиль Данії в підтримці України.

Росія вперше зупинила танкер з естонського порту

Російська влада вчора вперше затримала грецький нафтовий танкер після того, як він вийшов з естонського порту. Примітно, що танкер прямував заздалегідь узгодженим маршрутом у територіальних водах Росії.

Зазначимо, що даний інцидент стався через кілька днів після того, як Естонія спробувала зупинити судно російського тіньового флоту.

Ізраїль розпочав нову наземну операцію в Газі

За даними ЦАХАЛу протягом вихідних сили Армії оборони Ізраїлю розпочали широку наземну операцію по півночі та півдні Сектору Газа в рамках початку операції "Колісниці Гідеона".

За даними ЦАХАЛ, військові ліквідували десятки терористів, знищили наземну та підземну терористичну інфраструктуру, а також окупували контрольовані райони в секторі Газа.

Міжконтинентальна ракета РФ

Вчора Російська Федерація знову вдалась до тактики залякування.

Як повідомила українська розвідка, з метою демонстративного тиску та залякування України, а також держав-членів ЄС і НАТО, Росія в ніч на 19 травня 2025 року планувала здійснити "навчально-бойовий" запуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 з комплексу "Ярс".

РБК-Україна писало, чим небезпечна ракета РС-24 "Ярс" з ядерного арсеналу російського диктатора Володимира Путіна.

Водночас в окремому матеріалі РБК-Україна, можна дізнатись, навіщо Путін може погрожувати балістичним "Ярсом" з Уралу.

Зеленський надіслав листа Трампу

Президент України Володимир Зеленський надіслав американському лідеру Дональду Трампу листа. Він містить нові пропозиції щодо співпраці.

РБК-Україна детально описало, що наразі відомо про вміст надісланого листа.