Найбільша атака дронів на Україну та вибори в Польщі й Румунії: новини за вихідні

Цими вихідними Україна пережила наймасованішу атаку дронів, а в Європі відбулася пара важливих виборів, що можуть вплинути на регіональну політику.
Детальніше про те, що сталося на вихідних, - у матеріалі РБК-Україна.
У ніч на 18 травня Росія здійснила рекордну атаку на Україну, застосувавши майже 300 безпілотників, зокрема були залучені ударні дрони "Шахед" і дрони-імітатори.
За даними Повітряних сил, противник атакував з п’яти напрямків:
Станом на ранок було збито 88 ударних дронів, ще 128 безпілотників-імітацій були локаційно втрачені.
Вчора відбулись повторні вибори президента в Румунії. Попередні пройшли в листопаді 2024 року, однак їх було анульовано.
Згідно з першими результатами вчорашніх екзитполів CURS і Avangarde, перевагу отримував ліберальний кандидат Нікушор Дан. Він набирав в межах 54% голосів, а проросійський Джордже Сіміон - 45%.
Однак попри дані екзитполів, ультраправий кандидат у президенти Румунії Джордже Сіміон достроково оголосив сам себе переможцем на виборах.
Проте, попри заяви Сіміона, переможцем виборів президента в Румінії у 2025 році став Нікушор Дан. Він здобув перемогу з результатом в 53,60%.
Детальніше про вибори в Румунії - читайте в матеріалі РБК-Україна.
В неділю, 18 травня, також перший тур президентських виборів відбувся у Польщі. За результатами перших екзитполів визначилися головні фаворити.
Детальніше про кожного з них, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Вранці суботи, 17 травня, російський дрон-камікадзе "Ланцет" влучив у рейсовий автобус, який вивозив мирних мешканців із Білопілля Сумської області.
Унаслідок атаки 9 людей загинули, ще 7 постраждали. Більшість жертв - жінки похилого віку.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що внаслідок атаки було вбито сім'ю з трьох осіб: батька, матері та доньки.
В ООН також відреагували на даний удар. Зокрема представники організації назвали атаку найбільш смертоносною за останні кілька тижнів.
У ніч на 18 травня у швейцарському місті Базель відгримів грандіозний фінал "Євробачення-2025".
Усього на арену вийшли представники 26 країн, однак перше місце у 69-му пісенному конкурсі посів австрієць JJ з треком "Wasted Love", отримавши 436 балів за результатами голосування глядачів та журі.
Детальніше про результати фіналу та яке місце посіла Україна, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
За словами президента Турецької Республіки Реджепа Ердогана, відкриття було зроблене компанією Türkiye.
Роботи почалися 27 березня на чорноморському родовищі Goktepe 3 і завершилися 16 травня.
"Ми виявили нові запаси природного газу на родовищі в 75 мільярдів кубометрів. За допомогою цього обсягу ми зможемо задовольнити потреби лише населення впродовж приблизно 3,5 років", - сказав Ердоган.
Для надання допомоги Україні цього року Данія планує застосувати особливу схему.
Копенгаген планує розподілити близько 830 мільйонів євро для закупівлі виробленої в Україні оборонної продукції в межах Європейського фонду миру (European Peace Facility).
Міністр оборони Данії Тролс Лунд Поульсен заявив, що таке рішення є визнанням зусиль Данії в підтримці України.
Російська влада вчора вперше затримала грецький нафтовий танкер після того, як він вийшов з естонського порту. Примітно, що танкер прямував заздалегідь узгодженим маршрутом у територіальних водах Росії.
Зазначимо, що даний інцидент стався через кілька днів після того, як Естонія спробувала зупинити судно російського тіньового флоту.
За даними ЦАХАЛу протягом вихідних сили Армії оборони Ізраїлю розпочали широку наземну операцію по півночі та півдні Сектору Газа в рамках початку операції "Колісниці Гідеона".
За даними ЦАХАЛ, військові ліквідували десятки терористів, знищили наземну та підземну терористичну інфраструктуру, а також окупували контрольовані райони в секторі Газа.
Вчора Російська Федерація знову вдалась до тактики залякування.
Як повідомила українська розвідка, з метою демонстративного тиску та залякування України, а також держав-членів ЄС і НАТО, Росія в ніч на 19 травня 2025 року планувала здійснити "навчально-бойовий" запуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 з комплексу "Ярс".
РБК-Україна писало, чим небезпечна ракета РС-24 "Ярс" з ядерного арсеналу російського диктатора Володимира Путіна.
Водночас в окремому матеріалі РБК-Україна, можна дізнатись, навіщо Путін може погрожувати балістичним "Ярсом" з Уралу.
Президент України Володимир Зеленський надіслав американському лідеру Дональду Трампу листа. Він містить нові пропозиції щодо співпраці.
РБК-Україна детально описало, що наразі відомо про вміст надісланого листа.
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