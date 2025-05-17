Решающий раунд. Изберет ли Румыния президентом пророссийского радикала

Кто может победить во втором туре президентских выборов в Румынии, какую роль в этом играет диаспора, и распустят ли румынский парламент из-за ультраправого Келина Джоржеску, – в материале журналиста РБК-Украина Дмитрия Левицкого.

Главное:

Почему прогнозы перед первым туром ошиблись?

Каковы шансы на победу праворадикала Джордже Симиона?

Почему румынская диаспора голосует за пророссийского кандидата?

Чем победа Симиона опасна для Украины и ЕС?

Ультраправые усиливают позиции в Европе. После успеха на выборах в Европейский парламент в прошлом году ультраправые силы продолжают получать весомые результаты на национальном уровне. Сначала "Национальное объединение" во Франции, за ним – "Альтернатива для Германии" на выборах в Бундестаг.

Все чаще европейцы отдают предпочтение радикальным и откровенно популистским силам, которые часто являются единственной альтернативой традиционным партиям, которые годами правят в странах. Теперь ультраправая волна докатилась до Румынии, где уже завтра пройдет второй тур президентских выборов.

Результат этого голосования определит, развернется ли внешнеполитический курс Румынии на 180 градусов, превратив ее из европейского друга Украины в пророссийского товарища Венгрии и Словакии.

Социологическая "погрешность" в 10%

Накануне первого тура выборов социологические опросы прогнозировали победу лидера ультраправой партии AUR Джорже Симиона. Ожидалось, что его поддержат около 30% избирателей. Однако Симион удивил всех и набрал 40,96% голосов – почти вдвое больше чем его "отмененный" соратник Келин Джорджеску в прошлом ноябре.

Как пояснил в комментарии РБК-Украина румынский политолог Мариуш Гинча, такую существенную "погрешность" в опросах можно объяснить тремя факторами. И первый из них – скандальная отмена выборов, которая сильно поляризовала общество. Многие румыны, которые не собирались голосовать за Симиона, восприняли решение Конституционного суда как игнорирование воли народа. Это, в свою очередь, подпитало поддержку ультраправых.

Второй фактор – так называемая спираль молчания. Почти половина респондентов, которых опрашивали интервьюеры экзит-полов, отказались ответить, за кого они голосовали. Обычно, по словам Гинчи, это признак того, что эти люди будут голосовать за кандидата, который не является "социально приемлемым" (в данном случае - Симион). Но в результатах опросов это не отображается.

Третий – ультраправое движение в Румынии очень хорошо мобилизовало низовое недовольство истеблишментом и мобилизовало диаспору в свою пользу. Симион получил огромную поддержку среди зарубежных избирателей – более 60% голосов.

Социологические опросы ошиблись перед первым туром (фото: Getty Images)

В отличие от зарубежных избирателей соседней Молдовы, которые фактически спасли проевропейскую Майю Санду от поражения прошлой осенью, румынская диаспора отдала предпочтение правопопулисту. И хотя эти диаспоры во многих случаях говорят на одном языке и имеют общее гражданство – они очень разные, сказал в комментарии РБК-Украина румынский политолог Андрей Царану.

"Румыния является частью ЕС с 2007 года. Она много выигрывает от ЕС. И разница между зарплатами в Румынии и в диаспоре не столь значительна, как в Молдове. Потому что Молдова не в ЕС. И с этой точки зрения, молдавская диаспора очень заинтересована стать частью ЕС. А румынская диаспора, часть которой была в определенной степени дискриминирована в странах пребывания, начинает развивать своеобразное евроскептическое отношение", – пояснил Царану.

По словам Мариуша Гинчи, румынская диаспора традиционно голосует против истеблишмента – особенно против социал-демократов. "Эта диаспора также имеет демографические характеристики, которые являются особенно консервативными, традиционалистскими и уязвимыми. Это означает, что эти люди склонны голосовать преимущественно за кандидатов, которые выступают против истеблишмента", – сказал он РБК-Украина.

Хотя в Румынии многопартийная политическая система, с 2000 правительство традиционно контролируют социал-демократы и национал-либералы, которые поочередно сменяют друг друга у власти. За это время всего дважды к власти приходили другие партии. У такого длительного пребывания у власти есть свои минусы. Например, среди избирателей накапливается разочарование из-за отсутствия положительных изменений, имиджевых проблем или коррупционных скандалов. Как следствие, избиратели начинают искать альтернативу традиционным силам, которые обещают изменить ситуацию.

Большинство этих людей, по его словам, не верят заявлениям о том, что Джорджеску или Симион являются пророссийскими или что они выведут страну из ЕС. Наоборот, они в целом поддерживают участие в ЕС и НАТО, но хотят, чтобы Румыния была более настойчивой и сильнее отстаивала собственные интересы, отметил Гинча.

"Они также в целом обеспокоены войной в Украине и считают привлекательными месседжи от Симиона по сокращению военной или экономической помощи, поскольку могут считать, что эта помощь увеличивает риск втягивания Румынии в конфликт. Это, очевидно, неправда, но эти люди видят это иначе", – добавил он.

Поддержка в более 40% голосов существенно повысила шансы Симиона на победу во втором туре, где с ним встретится мэр Бухареста Никушор Дан – умеренный центрист, за которого в первом туре проголосовали 20,99% избирателей.

Симион vs Дан: кто завоюет кресло президента

В ранних социологических опросах, которые заказывал Дан перед вторым туром, Симион сохранял уверенное преимущество над своим конкурентом: 55% против 45%. Однако, как показали свежие опросы, с приближением дня "X", разрыв между кандидатами в президенты уменьшался.

Опубликованный 14 мая опрос компании AtlasIntel прогнозировал Симиону и Дану по 48%. А уже на следующий день опрос IRSOP впервые вывел мэра Бухареста вперед – 52% против 48% у Симиона. Однако, в отличие от опроса AtlasIntel, участие в котором приняли 4000 человек, включая выборку крупной румынской диаспоры, IRSOP опросил около 940 потенциальных избирателей.

Во втором туре встретятся Симион и Дан (фото: Getty Images)

Вероятно, как и в первом туре, решающим в этом противостоянии станет голос диаспоры. В первом голосовании Дан получил за рубежом 25% – почти втрое меньше, чем Дан. Значительную роль в завтрашнем голосовании могут сыграть молдаване с румынским гражданством, а их, по разным подсчетам, около миллиона.

Как ожидается, эти избиратели поддержат во втором туре Дана. Официальный Кишинев даже пытается этому поспособствовать. На днях Майя Санду и глава молдавского МИД Михай Попшой обратились к молдаванам с правом голоса с призывом поддержать Дана.

В свою очередь Симион, вероятно, решил побороться за поддержку венгерской общины, которую ранее неоднократно оскорблял своими ксенофобскими выпадами. В первом туре венгры преимущественно были против Симиона, но перед решающим голосованием его поддержал лично Виктор Орбан, которому конечно бы не помешал еще один соратник в ЕС и НАТО.

Однако позиция Орбана вызвала негативную реакцию со стороны лидеров венгерской общины в Румынии, которые напомнили об антивенгерской деятельности Симиона. Эту волну недовольства быстро подхватил оппозиционер Петер Мадьяр, главный конкурент венгерского премьера. Поэтому Орбану, который волнуется за голоса собственных избирателей, пришлось отступить и заявить, что венгерская община сама решит, кого поддерживать.

По мнению Мариуша Гинчи, диаспора – это около 1-1,3 миллиона голосов, которые, вероятно, распределятся 70 на 30 в пользу Симиона. О сильной поддержке Симиона, по его словам, снова свидетельствует отказ избирателей от участия в опросах.

Симион и Дан борются за голоса румынской диаспоры (фото: Getty Images)

Решающим фактором, вероятно, станет явка избирателей. Как писало Politico, в команде Дана считают, что явка в 60% может привести к его победе. Если же она останется на том же уровне, что и в первом туре – 55% – то, скорее всего, победит Симион.

"У Дана все еще есть неплохой шанс выиграть эти выборы. Исторически кандидат, который побеждает в первом туре, почти всегда проигрывает во втором туре", – считает Гинча.

Как заявлял директор социологического института INSCOP Ремус Штефуряк, последние данные свидетельствуют о том, что явка будет на 8-10% выше, чем в первом туре голосования. Но оценки, как отметил Штефуряк, все еще нестабильны.

Камбэк Джорджеску

Окрыленный своим "победным" результатом в первом туре Симион уже заговорил о внеочередных выборах в парламент и о планах привести к власти скандального Кэлина Джорджеску.

"Мы стильно побеждаем в Румынии во втором туре. Это будет убедительная победа. Если все пойдет хорошо, через месяц мы поставим Кэлина Джорджеску, того, кто выиграл первые выборы, к руководству Румынией и вернемся к голосу народа", - сказал Симион в интервью трамписту Стивену Бэннону.

Таким мыслям ультраправого кандидата, очевидно, способствовало неожиданное решение Марчела Чолаку уйти с поста премьер-министра после проигрыша на выборах представителя его Социал-демократической партии. Место Чолаку временно занял министр внутренних дел Кэталин Предойу. Так что теперь в Румынии не только временный президент, назначенный после отмены выборов, но и временный глава правительства, что вряд ли способствует стабильности в стране.

После назначения временного премьера начался 45-дневный срок, чтобы сформировать новое правительство. Из-за выхода Социал-демократической партии из коалиции, который прекратил существование большинства, партиям придется приложить усилия, чтобы договориться о кандидате на должность премьера, который сможет получить вотум доверия в парламенте.

Конституция Румынии не предусматривает немедленных перевыборов в случае отставки премьера, однако президент имеет право распустить парламент, если тот не сможет выразить вотум доверия правительству в течение 60 дней после первого запроса на утверждение. Или же после провала как минимум двух таких запросов.

То есть, если во втором туре все же победит Симион, а парламент не сможет избрать нового кандидата в премьеры или, например, не захочет утверждать Джорджеску, то он будет иметь право инициировать досрочные выборы. Сценарий досрочных выборов предполагал и сам Симион в интервью румынскому порталу Digi24.

"Однако это сложный сценарий, потому что маловероятно, что парламент рискнет роспуском, менее чем через год после начала своей каденции. Однако это нельзя полностью исключать, особенно если Симион станет президентом. Он может манипулировать, чтобы достичь такого результата", – предположил Мариуш Гинча.

Симион хочет привести к власти своего соратника Джорджеску (фото: Getty Images)

Досрочные парламентские выборы вряд ли будут выгодны Симиону, считает политолог Андрей Царану. Румыния и так находится в очень плохом экономическом состоянии, а расходы на еще одни выборы лишь вызовут волну недовольства. К тому же, по его словам, диаспора на парламентских выборах не голосует, поэтому получить большинство в парламенте ультраправым вряд ли удастся.

"Вероятно, они будут иметь, как и сейчас, 33% голосов в парламенте. И структура парламента будет примерно такой же. Поэтому даже если они говорят о досрочных выборах, я не думаю, что они их на самом деле хотят. Потому что это навсегда заблокирует Румынию. И это будет, как в Болгарии, такая себе бесконечная история выборов", – пояснил Царану.

Ультраправый разворот Румынии

После возвращения в Белый дом Дональда Трампа дружественные к России европейские политики, такие как премьеры Венгрии или Словакии, начали позиционировать себя как проамериканские, а не пророссийские, как их привыкли называть. Конечно, корректнее сказать "протрамповские", ведь они следуют позиции президента США, который заигрывает с Москвой и жестко относится к Украине.

Симион, которого подозревают в связях с российскими спецслужбами и который призывал к захвату территорий соседних стран, за что получил запрет на въезд в Украину и Молдову, также не прошел мимо этого тренда. К тому же, американская администрация критиковала отмену выборов в Румынии после победы Джорджеску и откровенно поддерживала ультраправых в Европе.

Симион в случае победы на выборах может развернуть курс Румынии (фото: Getty Images)

Радикал неоднократно угрожал прекратить военную помощь Украине и блокировать экспорт украинского зерна в случае победы, и даже требовал от Киева компенсаций за предоставленные системы Patriot. Но на днях Симион заявил, что войну России против Украины нужно немедленно остановить, чтобы предотвратить жертвы, и призвал "молиться и надеяться", чтобы мирные усилия Трампа сработали.

"Симион – фанат Трампа, но Трамп – фанат Путина. Поэтому с этой точки зрения, по логике Аристотеля, Симион также фанат Путина", – отметил в разговоре с РБК-Украина Андрей Царану.

Как пояснил в комментарии РБК-Украина политолог Мариуш Гинча, Симион также стремится подражать любому успешному популистскому лидеру в Европе. Однако, по словам Царану, политический курс Симиона будет ближе к Орбану, чем к его словацкому коллеге Роберту Фицо.

"Ведь еще с начала своей политической карьеры Симион, как и некоторые другие румынские политики, был очень заинтересован в мягком авторитаризме и популизме Орбана. Поэтому, я предполагаю, что Венгрия будет его ориентиром", – сказал Царану.

Симион действительно имеет совпадающие взгляды с Орбаном по европейской безопасности, помощи Украине и стратегии внешней политики в отношении России. Поэтому, по мнению Гинчи, их сближение будет иметь негативные последствия, ведь в ЕС может сформироваться мини-блок из Румынии, Венгрии и Словакии.

Однако румынских избирателей возможное изменение внешней политики волнует меньше, чем ситуация внутри страны, отметили оба политолога в комментарии РБК-Украина. То же самое касается и пророссийских взглядов Симиона.

Румыны голосуют против традиционных партий, которые потеряли доверие, а ультраправые – лишь собирают протестные голоса тех, кто, возможно, и не полностью разделяет их политику.

"Людям безразлична внешняя политика и они на самом деле не верят обвинениям, что Симион пророссийский. Это потому, что истеблишмент клеймил как пророссийского любого политического оппонента, которому они противостояли", – сказал изданию Гинча.

Даже если курс Румынии изменится, большинство избирателей Симиона не будет переживать об этом. Они, по словам Гинчи, имеют низкий уровень образования, поэтому не слишком разбираются в геополитике и больше озабочены внутренними проблемами.

При подготовке публикации использовались комментарии румынских политологов Андрея Царану и Мариуша Гинчи, публикации Politico, RFI, IntelliNews, Digi24.ro, BBC, заявления президента Молдовы Майи Санду и главы МИД Молдовы Михая Попшоя, пост в Facebook социолога и директора INSCOP Ремуса Штефуряка.