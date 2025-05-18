Россия впервые остановила танкер из эстонского порта: как реагируют в Таллинне
В территориальных водах России впервые остановили нефтяной танкер из Эстонии. В Таллинне расценили это как тревожный сигнал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR и Министерство иностранных дел Эстонии.
Российские власти сегодня впервые задержали греческий нефтяной танкер после того, как он вышел из эстонского порта. Примечательно, что танкер следовал по заранее согласованному маршруту в территориальных водах России.
Стоит заметить, что данный инцидент произошел через несколько дней после того, как Эстония попыталась остановить судно российского теневого флота.
Как сообщила Транспортная администрация Эстонии, танкер "Green Admire" под флагом Либерии вышел из порта Силламяэ на востоке Эстонии с грузом сланцевой нефти, предназначенной в Роттердам, Нидерланды.
По данным издания ERR, подобного инцидента ранее никогда не случалось.
Для обеспечения безопасности в дальнейшем судам, следующим в Силламяэ и из него, будет предписано оставаться в территориальных водах Эстонии.
В заявлении Министерства иностранных дел Эстонии говорится о том, что танкер был задержан во время отправления из порта.
"Сегодняшний инцидент показывает, что Россия продолжает действовать непредсказуемо, поэтому в будущем корабли будут направлены альтернативным маршрутом", - заявил министр иностранных дел Маргус Цахкна.
Он также отметил, что уже сообщил союзникам об этом событии.
Инцидент в Балтийском море
Напомним, несколько дней назад, корабль "Ягуар" без флага, который попал под санкции Великобритании, отказался сотрудничать с эстонцами, когда те просили его остановиться.
В Эстонии объяснили, что корабль шел в международных водах и отказался изменить курс по требованию флота. После попытки его задержать к месту происшествия приблизился российский истребитель Су-35. Он сделал круг вокруг танкера и во время этого ненадолго нарушил воздушное пространство Эстонии.
Позже глава Министерства иностранных дел (МИД) Эстонии Маргус Цахкна подтвердил, что Россия подняла в небо истребитель во время пробы Таллинна задержать в Балтийском море нефтяной танкер, который вероятно принадлежит "теневому флоту" и находится под санкциями.
Вскоре в НАТО отреагировали на нарушение истребителем РФ воздушного пространства Эстонии.
А после этого случая Совет государств Балтийского моря принял историческое решение - продолжить свою деятельность и сконцентрироваться на борьбе с теневым флотом России.
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