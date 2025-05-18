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Более 270 дронов. РФ осуществила рекордную атаку на Украину: как сработала ПВО

Воскресенье 18 мая 2025 08:41
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Более 270 дронов. РФ осуществила рекордную атаку на Украину: как сработала ПВО Фото: силы ПВО сбили 88 дронов, еще 128 не достигли целей (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В ночь на 18 мая Россия осуществила рекордную атаку на Украину, применив 273 беспилотника, в том числе ударные Shahed и дроны-имитаторы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

По данным Воздушных сил, противник атаковал с пяти направлений: Брянская, Курская, Орловская области, а также из районов Миллерово и Приморско-Ахтарск.

Оборону украинского неба обеспечивали зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы.

По состоянию на утро 18 мая, в результате было сбито 88 ударных дронов, еще 128 беспилотников-имитаций были локально потеряны, то есть не достигли своих целей и не нанесли ущерб.

Один вражеский БПЛА все еще находится в воздухе, боевая работа продолжается.

В результате атаки пострадали Киевская, Днепропетровская и Донецкая области.

Эта атака стала рекордной по количеству дронов, которые Россия запускала по Украине за одну ночь. Предыдущий 267 беспилотников было зафиксировано 23 февраля 2025 года.

Также оккупанты применили три баллистические ракеты "Искандер-М" и KN-23 из Крыма. Это было наибольшее количество дронов, которые РФ запускала по Украине за одну атаку.

Атака РФ дронами по Украине

В ночь на 18 мая российские оккупанты совершили атаку дронами на Киевскую область. В результате удара пострадали люди, а также зафиксированы разрушения зданий.

По информации начальника Киевской областной военной администрации Николая Калашника, в Обуховском районе от полученных ранений погибла женщина. Также ранения получили мужчина 61 года, женщина 59 лет и ребенок 4 лет, их госпитализировали. Состояние пострадавших - средней тяжести, медицинская помощь оказывается.

Во время атаки был частично разрушен частный дом, а окна в соседнем многоэтажном жилом доме повреждены.

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