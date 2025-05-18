Кто фаворит на выборах в Польше и будет ли второй тур: появились экзит-полы
Первый тур президентских выборов в Польше состоялся в воскресенье, 18 мая. По результатам первых экзит-полов определились главные фавориты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF 24.
Избирательные участки в Польше открылись в 07:00 по местному времени и закрылись в 21:00. Всего в 2025 году на выборах президента имеют право голоса около 29 млн граждан Польши.
В первый тур допустили 13 кандидатов. Основные претенденты на пост президента Польши:
- Рафал Тшасковский - лидер рейтингов, либеральный мэр Варшавы, которого выдвинула правящая партия "Гражданская платформа" (больше о нем - читайте по ссылке);
- Кароль Навроцкий - историк и глава Института нацпамяти, выдвинутый правоконсервативной партией "Право и справедливость" (читайте о нем в нашем материале);
- Славомир Менцен - представитель ультраправой "Конфедерации", активно демонстрирует антиукраинскую позицию (РБК-Украина рассказывало о нем ранее).
По предварительным данным экзит-пола Ipsos, больше всего голосов набирает Тшасковский. У него 30,8% голосов избирателей. На втором месте Навроцкий с 29,1% голосов. Третье место - Менцен с 15,4% голосов.
Отметим, если ни один кандидат не наберет более 50% голосов, состоится второй тур выборов. Он запланирован на 1 июня.
Выборы в Польше
С 2015 года Анджей Дуда занимает пост президента Польши. Однако польское законодательство запрещает ему баллотироваться в третий раз.
Президентская кампания в Польше стартовала в середине января. Заявки на участие в нынешних президентских выборах подали 17 кандидатов, но допустили только 13. Это наибольшее количество кандидатов с 1995 года.
В начале мая Польша обвинила Россию в попытке вмешаться в президентские выборы. За несколько дней до выборов Польша разоблачила попытку вмешаться в выборы из-за рубежа.
Последние соцопросы показывали, что Рафал Тшасковский должен был набирать около 31,5% голосов, а Навроцкий - около 23,6%. Третье место в рейтингах занимал Славомир Менцен.
Подробнее о выборах в Польше и почему это важно для Украины - узнайте в материале РБК-Украина.
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