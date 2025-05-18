Дальность до 12 тысяч км. Чем опасна ракета РС-24 "Ярс" из ядерного арсенала Путина
Главное управление разведки Минобороны предупредило, что в ночь на 19 мая Россия планирует запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 из комплекса "Ярс". Маневр учебно-боевой и направлен на запугивание Украины и ее партнеров.
РБК-Украина рассказывает, что известно о ракете РС-24 "Ярс" и чем она опасна.
Главное
- Для чего сделали РС-24 "Ярс"?
- Есть ли связь с ядерным оружием?
- Когда РС-24 "Ярс" приняли на вооружение и чем он опасен?
Для чего создали РС-24 "Ярс"
РС-24 "Ярс" - стратегический ракетный комплекс пятого поколения, разработанный Московским институтом теплотехники (МИТ) для замены комплекса "Тополь-М".
Это оружие предназначено для нанесения ответного удара в случае ядерной агрессии. То есть для доставки ядерных боезарядов на межконтинентальные расстояния. Комплекс существует в двух вариантах: шахтного и мобильного базирования.
Его основа - модернизированная ракета от комплекса "Тополь-М" с разделяющимися боевыми блоками.
Первый пуск и принятие на вооружение
Первый испытательный пуск состоялся 29 мая 2007 года на полигоне "Плесецк". Испытания были завершены к концу 2009 года, и в том же году ракетный комплекс приняли на вооружение.
С 2010 года "Ярс" начали массово поставлять в ракетные войска стратегического назначения (РВСН) России.
Есть ли связь с ядерным оружием
Ракетный комплекс "Ярс" проектировался как носитель ядерных боезарядов, поэтому имеет прямую связь с ядерным оружием. Ракета оснащается:
- разделяющейся головной частью - от 3 до 6 индивидуально находящихся ядерных блоков;
- мощность одного боевого блока - около 500 килотонн, что в десятки раз превышает мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму.
Цель РС-24 "Ярс" - преодоление противоракетной обороны (ПРО). Ракета может менять траекторию, блоки летят независимо.
Сколько всего было пусков
С 2007 года произведено более 10 испытательных и учебно-боевых пусков. В открытых источниках сказано, что часто используются учебные боеприпасы (неядерные макеты) для демонстрации готовности.
Последние пуски были:
- 6 февраля 2019 года с полигона "Плесецк";
- 18 октября 2022 года - тренировка стратегических сил;
- 19 мая 2025 года (запланированный пуск) - по данным ГУР МО Украины.
Чем опасен российский РС-24 "Ярс"
Ракетный комплекс РС-24 "Ярс" представляет несколько опасностей, а именно:
- дальность полета - от 10 до 12 тысяч километров, что позволяет поражать цели в любой точке планеты;
- высокая живучесть - мобильные ПУ могут менять позиции и трудно отслеживаются спутниками;
- скорость полета - более 20 Махов на финальном участке;
- преодоление ПРО - за счет ложных целей, сложной траектории и гиперзвуковых блоков.
Все это делает "Ярс" одним из самых опасных компонентов ядерной триады России. Однако, как правило, характеристики являются заявленными и могут нести в себе элементы российской военной пропаганды.
Другие "учебно-боевые" испытания России
Напомним, что 21 ноября 2024 года Россия применила ракету "Орешник" в безъядерном оснащении по заводу "Южмаш" в Днепре. Запуск был осуществлен с полигона "Капустин Яр" (Астраханская область, РФ). Испытание было проведено в ходе войны против Украины.
Предположительно, "Орешник" основан на межконтинентальной баллистической ракете РС-26 "Рубеж". Дальность полета около 800-850 км, пиковая скорость достигала 11 Махов.
Данная ракета может нести как обычные, так и ядерные боеголовки. Существует сложность перехвата из-за ее высокой скорости.
Новые угрозы удара "Орешником"
Напомним, в канун 9 мая российские Telegram-каналы писали, что глава Кремля Владимир Путин якобы приказал "определить цели для удара по Киеву" ракетой "Орешник". В СНБО Украины заявили тогда, что считают это неудачной попыткой запугивания.
Также на днях глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов заявил, что разведка всегда предупреждает украинцев, если есть угроза применения оружия.
"Вы же видели, что от ГУР МО не было никакой (информации об угрозе удара "Орешником", - ред.). Успокойтесь, когда что-то происходит, вы всегда, к сожалению, от нас видите предупреждения", - ответил он журналистам о вероятном запуске.
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