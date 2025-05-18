Дальность до 12 тысяч км. Чем опасна ракета РС-24 "Ярс" из ядерного арсенала Путина

Главное управление разведки Минобороны предупредило, что в ночь на 19 мая Россия планирует запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 из комплекса "Ярс". Маневр учебно-боевой и направлен на запугивание Украины и ее партнеров.

РБК-Украина рассказывает, что известно о ракете РС-24 "Ярс" и чем она опасна.

Главное

Для чего сделали РС-24 "Ярс"?

Есть ли связь с ядерным оружием?

Когда РС-24 "Ярс" приняли на вооружение и чем он опасен?

Для чего создали РС-24 "Ярс"

РС-24 "Ярс" - стратегический ракетный комплекс пятого поколения, разработанный Московским институтом теплотехники (МИТ) для замены комплекса "Тополь-М".

Это оружие предназначено для нанесения ответного удара в случае ядерной агрессии. То есть для доставки ядерных боезарядов на межконтинентальные расстояния. Комплекс существует в двух вариантах: шахтного и мобильного базирования.

Его основа - модернизированная ракета от комплекса "Тополь-М" с разделяющимися боевыми блоками.

Первый пуск и принятие на вооружение

Первый испытательный пуск состоялся 29 мая 2007 года на полигоне "Плесецк". Испытания были завершены к концу 2009 года, и в том же году ракетный комплекс приняли на вооружение.

С 2010 года "Ярс" начали массово поставлять в ракетные войска стратегического назначения (РВСН) России.

Есть ли связь с ядерным оружием

Ракетный комплекс "Ярс" проектировался как носитель ядерных боезарядов, поэтому имеет прямую связь с ядерным оружием. Ракета оснащается:

разделяющейся головной частью - от 3 до 6 индивидуально находящихся ядерных блоков;

мощность одного боевого блока - около 500 килотонн, что в десятки раз превышает мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму.

Цель РС-24 "Ярс" - преодоление противоракетной обороны (ПРО). Ракета может менять траекторию, блоки летят независимо.

Сколько всего было пусков

С 2007 года произведено более 10 испытательных и учебно-боевых пусков. В открытых источниках сказано, что часто используются учебные боеприпасы (неядерные макеты) для демонстрации готовности.

Последние пуски были:

6 февраля 2019 года с полигона "Плесецк";

18 октября 2022 года - тренировка стратегических сил;

19 мая 2025 года (запланированный пуск) - по данным ГУР МО Украины.

Чем опасен российский РС-24 "Ярс"

Ракетный комплекс РС-24 "Ярс" представляет несколько опасностей, а именно:

дальность полета - от 10 до 12 тысяч километров, что позволяет поражать цели в любой точке планеты;

высокая живучесть - мобильные ПУ могут менять позиции и трудно отслеживаются спутниками;

скорость полета - более 20 Махов на финальном участке;

преодоление ПРО - за счет ложных целей, сложной траектории и гиперзвуковых блоков.

Все это делает "Ярс" одним из самых опасных компонентов ядерной триады России. Однако, как правило, характеристики являются заявленными и могут нести в себе элементы российской военной пропаганды.