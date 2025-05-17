РФ атаковала эвакуационный автобус на Сумщине: большинство жертв - пожилые женщины
На Сумщине российский дрон-камикадзе "Ланцет" попал в рейсовый автобус, который вывозил мирных жителей из Белополья. Большинство жертв - пожилые женщины.
Об этом заявил председатель Белопольской общины Юрий Зарко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.
Как сообщил Зарко, удар был нанесен уже за пределами города, куда транспорт вывез людей на эвакуацию.
Удар нанес дрон-камикадзе "Ланцет", который был наведен разведывательным беспилотником.
По его словам, в результате атаки погибли девять человек, еще пять получили ранения. Им оказали первую медицинскую помощь на месте и доставили в больницу в Сумы.
Сейчас продолжается вывоз тел погибших. Часть из них еще не удалось идентифицировать. Среди жертв - преимущественно женщины пенсионного возраста, а также двое-трое мужчин.
Атака на Белополье
В Национальной полиции подтвердили, что в результате удара по автобусу в Белополье погибли девять человек, еще четверо получили ранения.
Правоохранители отмечают: российские войска сознательно нанесли удар именно по рейсовому автобусу, в котором находились гражданские.
В НПУ подчеркнули, что речь идет не о случайном обстреле, а об умышленном военном преступлении - удар по гражданскому объекту, что грубо нарушает нормы международного гуманитарного права.
На месте трагедии работают следственно-оперативные группы, которые документируют последствия атаки, собирают обломки, фото- и видеоматериалы. В полиции говорят: все фиксируется, чтобы виновные в этой трагедии были установлены и привлечены к ответственности.
Сумская ОГА вместе с Нацполицией обнародовали фото с места удара. На снимках видно поврежденный автобус и воронку от попадания дрона.
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