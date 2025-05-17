РФ атаковала эвакуационный автобус на Сумщине: большинство жертв - пожилые женщины

Фото: в Сумской области из-за обстрела автобуса есть жертвы и пострадавшие (UA_National_Police)

На Сумщине российский дрон-камикадзе "Ланцет" попал в рейсовый автобус, который вывозил мирных жителей из Белополья. Большинство жертв - пожилые женщины.

Об этом заявил председатель Белопольской общины Юрий Зарко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.

Как сообщил Зарко, удар был нанесен уже за пределами города, куда транспорт вывез людей на эвакуацию. Удар нанес дрон-камикадзе "Ланцет", который был наведен разведывательным беспилотником. По его словам, в результате атаки погибли девять человек, еще пять получили ранения. Им оказали первую медицинскую помощь на месте и доставили в больницу в Сумы. Сейчас продолжается вывоз тел погибших. Часть из них еще не удалось идентифицировать. Среди жертв - преимущественно женщины пенсионного возраста, а также двое-трое мужчин.