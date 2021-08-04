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Медальний залік України на Олімпійський іграх в Токіо

Автор: Дмитро Левицький

У Токіо проходять 32-і літні Олімпійські ігри, участь в яких приймає і Україна. На Олімпіаді-2021 нашу державу представляють 157 спортсменів, деяким з них вже вдалося вибороти медалі.

Більше про медальні завоювання українських спортсменів на ОІ-2020 - в матеріалі РБК-Україна.

Медальний залік України на Олімпіаді-2020 в Токіо:

Станом на 4 серпня Україна займає 37-е місце в медальному заліку і 18-е місце за загальною кількістю олімпійських нагород - у нас їх 11. Лідером Олімпіади залишається Китай - 32 золотих медалей, 22 срібних і 16 бронзових.

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УкраїнаспортОлімпіада 2020