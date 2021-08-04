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Медальный зачет Украины на Олимпийский играх в Токио

Автор: Дмитрий Левицкий

В Токио проходят 32-е летние Олимпийские игры, участие в которых принимает и Украина. На Олимпиаде-2021 наше государство представляют 157 спортсменов, некоторым из них уже удалось завоевать медали.

Больше о медальных завоеваниях украинских спортсменов на ОИ-2020 - в материале РБК-Украина.

Медальный зачет Украины на Олимпиаде-2020 в Токио:

По состоянию на 4 августа Украина занимает 37-е место в медальном зачете и 18-е место по общему количеству олимпийских наград - у нас их 11. Лидером Олимпиады остается Китай - 32 золотых медалей, 22 серебряных и 16 бронзовых.

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УкраинаспортОлимпиада 2020