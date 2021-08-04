Медальный зачет Украины на Олимпийский играх в Токио
Токио, Среда 04 августа 2021 16:40
В Токио проходят 32-е летние Олимпийские игры, участие в которых принимает и Украина. На Олимпиаде-2021 наше государство представляют 157 спортсменов, некоторым из них уже удалось завоевать медали.
Больше о медальных завоеваниях украинских спортсменов на ОИ-2020 - в материале
РБК-Украина.
Медальный зачет Украины на Олимпиаде-2020 в Токио:
24 июля: "бронза" - Дарья Билодид (дзюдо, до 48 кг);
25 июля: "бронза" - Игорь Рейзлин (фехтование);
27 июля: "бронза" - Елена Костевич / Олег Омельчук (стрельба, пистолет 10 м);
28 июля: "бронза" - Михаил Романчук (плавание, 800 метров вольным стилем);
31 июля: "бронза" - Элина Свитолина (теннис);
1 августа: "серебро" - Михаил Романчук (плавание, 1500 метров вольным стилем);
3 августа: "бронза" - Алла Черкасова (борьба, свободный стиль, до 68 кг);
4 августа: "серебро" - Парвиз Насибов (греко-римская борьба, до 67 кг);
4 августа: "золото" - Жан Беленюк (греко-римская борьба, до 87 кг);
4 августа: "бронза" - Анастасия Савчук и Марта Федина (артистическое плавание, дуэт);
4 августа: "бронза" - Ирина Коляденко (вольная борьба, до 62 кг).
По состоянию на 4 августа Украина занимает 37-е место в медальном зачете и 18-е место по общему количеству олимпийских наград - у нас их 11. Лидером Олимпиады остается Китай - 32 золотых медалей, 22 серебряных и 16 бронзовых.