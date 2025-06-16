Конфликт Израиля с Ираном и обмен пленными между Украиной и РФ: новости за выходные

Обострение ситуации на Ближнем Востоке

Напомним, что в ночь на 13 июня израильская авиация в рамках операции "Львиный народ" нанесла удары по иранским военным и ядерным объектам. Среди пораженных целей - ключевой центр по обогащению урана в районе Натанза.

Позже премьер-министр Израиля рассказал, что решение об этой операции было принято еще в ноябре 2024 года, однако его реализацию отложили из-за политической ситуации.

По словам израильских чиновников, подготовка к удару длилась примерно восемь месяцев.

Цель атаки, как отмечается, заключалась в выведении из строя ключевых элементов иранской ядерной инфраструктуры, мощностей по производству баллистических ракет, а также других военных объектов.

Израильские военные также сообщили, что получили большое количество разведывательной информации, которая, по их словам, подтверждает существование четкого плана Ирана по уничтожению Израиля.

Подробнее об атаке можно узнать в материале РБК-Украина.

По состоянию на вчера, 15 июня, Израиль заявил, что было атаковано более 170 целей, связанных с военной и ядерной инфраструктурой Ирана, всего за время операции нанесено около 250 ударов по 720 целям.

Иран тем временем начал "отвечать", запуская в сторону Израиля волны ракет и дронов. В частности, известно, что в результате обстрела Израиля погибли 12 человек, и еще 385 госпитализированы с травмами.

Украинцы погибли в Израиле после ударов Ирана

В результате массированной ракетной атаки Ирана по Израилю погибли пятеро граждан Украины, среди которых трое несовершеннолетних детей.

По предварительной информации посольства Украины в Израиле, 14 июня в результате массированной ракетной атаки Ирана против Израиля и попадания ракеты в жилой дом в городе Бат-Ям погибли пятеро граждан Украины, среди которых трое несовершеннолетних детей.

Обмен пленными между Украиной и Россией

Еще во время второго раунда переговоров в Стамбуле Украина и Россия согласовали новый масштабный обмен пленными. Стороны договорились о возвращении:

раненых,

тяжелобольных,

пленных в возрасте 18-25 лет.

Обмены пленными состоялись 9, 10 и 12 июня, а в субботу, 14 июня. Среди освобожденных - воины, которые находились в плену с 2022 года, в частности защитники Мариуполя, а также офицеры.

Также в Стамбуле Украина и РФ договорились о возвращении тел погибших по формуле "6000 на 6000". Репатриационные мероприятия проходили 11, 13 и 15 июня. В частности вчера в Украину вернули тела 1200 погибших.

Переговоры о соглашении между Ираном и США отменили

В субботу вечером министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди, который выступает посредником в переговорах между США и Ираном заявил, что переговоры между Ираном и США, которые должны были состояться в оманской столице в это воскресенье - отменены.

"Переговоры между Ираном и США, которые должны были состояться в Маскате в это воскресенье, теперь не состоятся. Но дипломатия и диалог остаются единственным путем к длительному миру", - отметил он.

ВСУ освободили Андреевку

Украинские войска освободили Андреевку в приграничье Сумской области и продвинулись на Покровском направлении.

Президент заявил, что по итогам последних дней особой благодарности заслуживают воины 225-го отдельного штурмового полка.

"Именно за наступательные действия в приграничье Сумщины и освобождение, в частности, Андреевки. Спасибо, ребята, вам очень!", - подчеркнул Зеленский.

Разведка Британии раскрыла потери военных КНДР на фронте в Украине

По последним данным британской разведки, войска Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР), скорее всего, понесли более 6 тысячных потерь в наступательных боевых операциях против украинских войск в Курской области России.