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Украина поразила ключевое производство ударных дронов в Татарстане: детали

Украина, Воскресенье 15 июня 2025 20:16
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Украина поразила ключевое производство ударных дронов в Татарстане: детали Фото: поражено одно из мест производства ударных дронов (defence-ua.com)
Автор: Карина Левицкая

Украина провела успешную спецоперацию на территории России. Как следствие поражено ключевое предприятие в Татарстане, которое производило ударные беспилотники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

В рамках снижения возможностей противника по изготовлению ударных беспилотных летательных аппаратов, 15 июня подразделения Сил специальных Вооруженных сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли поражение по важному объекту военно-промышленного комплекса российского агрессора.

Украина поразила ключевое производство ударных дронов в Татарстане: деталиКак сообщили в штабе, целью были мощности по производству дронов в Елабуге, республика Татарстан, РФ.

Этот объект ВПК российских оккупантов используется для изготовления, тестирования и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов по территории Украины, в частности по энергетической и гражданской инфраструктуре.

"Подтверждено, что средства поражения достигли района цели. Результаты уточняются", - отметили в Генштабе.

Военные отметили, что Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины.

Выдающаяся операция СБУ

Напомним, что 1 июня Служба безопасности Украины провела уникальную спецоперацию "Паутина". Во время операции FPV-дроны совершили атаку сразу на четыре аэродрома России - "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново"

В результате ударов было поражено более 40 самолетов - Ту-95, Ту-22М3 и А-50.

В СБУ сообщили, что потери РФ могут превышать 7 млрд долларов, а атака вывела из строя треть стратегической авиации России.

Российские потери

Напомним, также, что, по данным Генштаба ВСУ, по состоянию на начало этого месяца российская армия потеряла уже более 1 миллиона военных убитыми и ранеными.

Отмечая первый миллион обезвреженных россиян, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский наградил украинских военных.

Кроме того, заметим, что в отдельном материале РБК-Украина мы подробно описали общие боевые потери противника с момента полномасштабного вторжения россиян.

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