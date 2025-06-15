Украинцы погибли в Израиле после ударов Ирана: среди них дети, - МИД

В результате массированной ракетной атаки Ирана по Израилю погибли пятеро граждан Украины, среди которых трое несовершеннолетних детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.

Израильское издание Ynet сообщает, что взрыв иранской ракеты в Бат-Яме убил мальчика в возрасте примерно 10 лет, 8-летнюю девочку, трех женщин в возрасте 50, 60 и 80 лет и молодого парня в возрасте примерно 18 лет.

Личности погибших сейчас устанавливаются, а украинские дипломаты и консулы находятся в тесном контакте с израильской полицией и другими службами с целью идентификации и организации процедуры репатриации тел погибших.

По предварительной информации посольства Украины в Израиле, 14 июня в результате массированной ракетной атаки Ирана против Израиля и попадания ракеты в жилой дом в городе Бат-Ям погибли пятеро граждан Украины , среди которых трое несовершеннолетних детей .

Ситуация на Ближнем Востоке

Напомним, что в ночь на 13 июня Израиль нанес серию мощных ударов по объектам в Иране, в частности тем, которые связаны с ядерной программой и военной инфраструктурой.

Цель атаки, как отмечается, заключалась в выведении из строя ключевых элементов иранской ядерной инфраструктуры, мощностей по производству баллистических ракет, а также других военных объектов.

Узнать подробнее об атаке Израиля на Иран, можно в материале РБК-Украина.

В ответ, уже вечером 13 июня, Иран выпустил несколько ракет по территории Израиля. По предварительным данным, ракеты попали по меньшей мере семи локациям в районе Тель-Авива.

Подробнее об обстреле, можно узнать в материале РБК-Украина.

Уже третий день продолжаются обстрелы с обеих сторон. В частности, сегодня Израиль заявил, что было атаковано более 170 целей, связанных с военной и ядерной инфраструктурой Ирана, всего за время операции нанесено около 250 ударов по 720 целям.

В связи с этим Иран начал "отвечать", запуская в сторону Израиля волны ракет и дронов. В частности, за последние сутки в результате обстрелов погибло 12 человек, и еще 385 госпитализированы с травмами.

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